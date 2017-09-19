закрыть
19 сентября 2017, вторник, 12:58
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Андрей Арямнов: Я чемпион, меня все знают. А что такое БАТЭ?

17
  • 19.09.2017, 9:08
  • 5,172
Андрей Арямнов

Олимпийский чемпион Пекина-2008 назвал себя «самым сильным человеком на Земле».

Олимпийский чемпион Пекина-2008 в тяжелой атлетике Андрей Арямнов, работающий с детьми в Борисове, в интервью «Прессболу» рассказал об отношении к футбольному клубу БАТЭ.

- БАТЭ до сих пор считаете конкурентом?

- Я олимпийский чемпион, рекордсмен. Меня все знают. А что такое БАТЭ? Ни завод, ни команду не знают. Тем более футбол не спорт, а бизнес. Нас с БАТЭ сравнивать нельзя. Они бизнесмены, пускай зарабатывают деньги, а я занимаюсь спортом. Даже не считаю нужным говорить про БАТЭ. Мой конкурент — это только штанга. Кстати, в детстве я играл в футбол во дворе. Играл плохо. Зато хорошо стоял в воротах.

Перечислю мои титулы, которые в Беларуси не ценят. Я самый сильный 20-летний юниор за всю историю тяжелой атлетики. Я самый сильный человек на Земле этого тысячелетия. Думаю, тяжелая атлетика — тот вид спорта, по которому можно делать такие выводы. Считаю, я великий человек. Но в моей стране меня не ценят. Проще было сделать из меня антигероя, чем дать рычаги, чтобы навести порядок.


Мнение

Бойтесь чиновников, дары принимающих
Бойтесь чиновников, дары принимающих Владимир Шанцев
Защищать Лукашенко будет некому
Защищать Лукашенко будет некому Ирина Халип
Власти уже проиграли
Власти уже проиграли Cветлана Калинкина
Колумб был Трамп
Колумб был Трамп Аркадий Бабченко


Интервью

Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются