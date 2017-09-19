Андрей Арямнов: Я чемпион, меня все знают. А что такое БАТЭ? 17 19.09.2017, 9:08

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Андрей Арямнов

Олимпийский чемпион Пекина-2008 назвал себя «самым сильным человеком на Земле».

Олимпийский чемпион Пекина-2008 в тяжелой атлетике Андрей Арямнов, работающий с детьми в Борисове, в интервью «Прессболу» рассказал об отношении к футбольному клубу БАТЭ.

- БАТЭ до сих пор считаете конкурентом?

- Я олимпийский чемпион, рекордсмен. Меня все знают. А что такое БАТЭ? Ни завод, ни команду не знают. Тем более футбол не спорт, а бизнес. Нас с БАТЭ сравнивать нельзя. Они бизнесмены, пускай зарабатывают деньги, а я занимаюсь спортом. Даже не считаю нужным говорить про БАТЭ. Мой конкурент — это только штанга. Кстати, в детстве я играл в футбол во дворе. Играл плохо. Зато хорошо стоял в воротах.

Перечислю мои титулы, которые в Беларуси не ценят. Я самый сильный 20-летний юниор за всю историю тяжелой атлетики. Я самый сильный человек на Земле этого тысячелетия. Думаю, тяжелая атлетика — тот вид спорта, по которому можно делать такие выводы. Считаю, я великий человек. Но в моей стране меня не ценят. Проще было сделать из меня антигероя, чем дать рычаги, чтобы навести порядок.