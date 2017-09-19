«В народе может и полыхнуть на этой почве» 8 19.09.2017, 9:20

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Фото: EPA

Повышение коммуналки «подогреет» осенние протесты в Беларуси.

Почему вопрос ЖКХ действительно является политически важным, выясняло издание «Завтра твоей страны».

В эфире телеканала «Беларусь 1» президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти прокомментировал перевод белорусов на 100-процентную оплату ЖКУ с 2018 года:

— Это действительно очень важный шаг. Во-первых, это важно с точки зрения экономики. Это значит, что деньги будут расходоваться более эффективно. Но это важно еще и с политической, и с социальной точки зрения, потому что это позволяет осознать окончательный уход от субсидирования в сфере ЖКХ. У людей формируется культура более ответственного использования ресурсов: энергии, воды, тепла. Потому что следует задумываться о цене всего этого.

— Вопрос коммунальных платежей является достаточно острым в политическом плане. И Лукашенко наверняка понимает это гораздо лучше, чем господин Чакрабарти. Неслучайно белорусский правитель эту тему не единожды затрагивал, и всякий раз высказывался в сдерживающемся ключе. Распекал чиновников за то, что они задирают тарифы, устанавливал потолок в пять долларов на рост в год.

Правда, на практике по подсчетам экономистов потолок не выдерживался, — говорит политический обозреватель Александр Класковский.

Собеседник «Завтра твоей страны» напомнил также о безрезультатных переговорах с МВФ о выделении $ 3 млрд кредита, условием которого также был переход к полной оплате услуг ЖКУ населением и прекращение перекрестного субсидирования жилищно-коммунального хозяйства.

— За всем этим стоит понимание того, что народ, грубо говоря, может возбухнуть на этой почве. Тем более, что весенние протесты «нетунеядцев» усилили эти фобии властей.

Чтобы избежать роста протестных настроений, власти будут повышать цены на коммунальные услуги постепенно, считает эксперт. Он напомнил, что с 1 января 2018-го белорусы будут оплачивать 100% за исключением тепловой энергии на обогрев.

Напомним, что «Марш рассерженных белорусов 2.0» пройдет в Минске 21 октября. Акция начнется в 14:00 на Октябрьской площади.