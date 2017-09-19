Последняя надежда Путина 3 Роман Цимбалюк, УНИАН

19.09.2017, 9:35

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Последние послания Кремля приводят к любопытным выводам.

Смотреть по ТВ, а тем более, участвовать в российских пропагандистких телепередачах небезопасно для здоровья.

Но тем не менее, этот поток укроинофобии наталкивает на очень любопытные выводы.

Ведь с одной стороны, ТВ картинка в РФ примитивна и должна подтолкнуть массы к самым печальным антиукраинским выводам, с другой стороны, она полностью отражает российскую госполитику в данный конкретный момент времени.

Три года назад российских телевизор в режиме нон-стоп призывал на войну с Украиной тысячи и тысячи «добровольцев», «отпускников» и прочую оккупационную сволочь.

Тогда, после безнаказанного захвата Крыма, российское общество, уверовав в свое вставание с колен, хотело побед и крови, для чего масса скрепоносцев отправились на Донбасс убивать русскоязычных граждан Украины, а, чтобы избавиться от моральных ограничений, объявили этих граждан бандеровцами и фашистами. Путинисты недовольны, что, сколько им ни обещали, а Украина так и не развалилась, не замерзла без российского газа и у нас даже не случился дефолт.

Сейчас же – и это продолжается уже достаточно долго, - приоритеты полностью смещены. Войну, оккупированные украинские территории, преступления российских властей в Украине – вообще вычеркнули из повестки, не таскают по эфирам даже коллаборантов с Донбасса, хотя по инерции продолжают требовать от Украины с ними «прямого диалога».

Украина окончательно разочаровала россиян. Причем, всех. Путинисты недовольны, что, сколько им ни обещали, а Украина так и не развалилась, не замерзла без российского газа и у нас даже не случился дефолт. Более того, Украину «не бросило» мировое сообщество, и даже «агент РФ» Трамп продолжает порочную практику Обамы по поддержки украинского государства.

И даже если «Джевелины» пока не приехали из-за океана, то очень по многим позициям военно-техническое сотрудничество продолжается, и Вашингтон делает шаги по усилению украинской армии. Расстроены и так называемые российские либералы. Оказывается, они рассчитывали, что Украина постмайдана станет своего рода «Россией без Путина» и примером для России с Путиным.

Страной-раем, где будет истреблена коррупция и заработает идеальная западная госмодель, а про успешные украинские реформы напишут учебники. Единственная, и, кстати, не без оснований, надежда Москвы сломить Украину – это политическая междоусобица внутри Украины. Первые и вторые выносят за скобки Крым и Донбасс, но активно критикуют власти Украины. Не нравится им, что в Киеве проходят «русофобские» конференции.

Действительно, если «не замечать» оккупацию украинских территорий, можно найти массу аргументов на тему «мыжебратья» и долой «хунту». Никто уже не ждет явление «пророссийского» Януковича, так как все понимают, что вонь «русского мира» с Донбасса исключила такой вариант. И вся эта риторика подсказывает, что единственная, и, кстати, не без оснований, надежда Москвы сломить Украину – это политическая междоусобица внутри Украины.

Кремль с разной интенсивностью «мочил» всех президентов Украины, в том числе Януковича, когда тот был в Киеве. Продолжает Кремль эту стратегию и сейчас. Справедливости ради, Банковая сама очень часто подставляется по-глупому и множит недовольство внутри страны.

И возникает любопытная ситуация – на щит российской пропаганды поднимаются все, кто ведет Украину в сторону «гуляй поля» и территории безвластия. Время от времени из Москвы призывают к третьему Майдану и свержению власти в Украине, бесконечным досрочным выборам и политического коллапсу, следствием чего явилась бы беспомощность в военном плане.

Украинской элите стоит все же вспомнить события 2013-2014 годов, когда жадность, глупость и хуторянство ослепляет, а лидеры государства забывают, что наша страна – не остров «Украина», а территория, окруженная агрессивными игроками. Которые всегда будут играть за счет интересов слабых. Как говорит товарищ Жириновский, «чем больше гвалта в Украине, тем проще вернуть ее под кремлевский контроль».

Роман Цимбалюк, УНИАН