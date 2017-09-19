Фотофакт: Независимость Беларуси в законодательных актах 3 19.09.2017, 9:55

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Национальная символика и суверенитет наше страны навсегда закреплены этими документами.

В фондах Национального архива хранится ряд законодательных актов, на основании которых создавалась независимая Беларусь, пишет nn.by.

Как известно, с 19 сентября 1991 года наша страна стала называться Республикой Беларусь. В тот же день Верховный Совет 12-го созыва утвердил новые государственные символы — герб «Погоня» и бело-красно-белый флаг.

Закон о названии страны (оригинал)

Закон подписан председателем Верховного Совета Станиславом Шушкевичем. Также на этом документе есть подписи заместителя председателя Верховного Совета Василия Шолодонова, председателя комиссии Верховного Совета по образованию, культуре и сохранению исторического наследия Нила Гилевича, председателя комиссии Верховного Совета по законодательству Дмитрия Булахова, заведующего юридическим отделом секретариата Верховного Совета Григория Василевича, заместителя заведующего отделом по вопросам социального и культурного развития секретариата Верховного Совета Ивана Лозовикова.

Закон о Государственном гербе Республики Беларусь (оригинал)

Закон подписан Станиславом Шушкевичем. Также присутствуют подписи Нила Гилевича, Ивана Лозовикова, Григория Василевича и Ольги Даргель — заведующей отделом по вопросам социального и культурного развития секретариата Верховного Совета Республики Беларусь.

Закон о Государственном флаге Республики Беларусь (оригинал)

Закон подписан Станиславом Шушкевичем. Также присутствуют подписи Василия Шолодонова, Нила Гилевича, Григория Василевича, и Ольги Даргель.

Постановление об утверждении эталона Государственного герба и Положение о Государственном гербе Республики Беларусь (оригинал)

Закон подписан Станиславом Шушкевичем. Также стоят подписи Василия Шолодонова, Нила Гилевича, Дмитрия Булахова, Григория Василевича, Ольги Даргель, заместителя председателя комиссии по образованию, культуре и сохранению исторического наследия Олега Трусова (занимал должность с 20 сентября 1991 г. до окончания полномочий Верховного Совета 12-го созыва), председателя комиссии Верховного Совета по национальной политике и межнациональным отношениям Михаила Слемнёва.

Постановление об утверждении Положения о Государственном флаге Республики Беларусь (оригинал)

Постановление подписано председателем Верховного Совета Станиславом Шушкевичем. Также на этом документе есть подписи Василия Шолодонова, Нила Гилевича, Михаила Слемнёва, Дмитрия Булахова, Григория Василевича, Олега Трусова и Ольги Даргель.

Эталон Государственного герба Республики Беларусь образца 1991—1995 гг. (Проект)

Схематическая изображение Государственного флага Республики Беларусь образца 1991—1995 гг.