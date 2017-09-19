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В Индонезии готовилось покушение на президента

  • 19.09.2017, 9:58
Джоко Видодо

Президента поджидали в аэропорту с пятью бутылками зажигательной смеси.

Полиция Индонезии задержала 31-летнего мужчину, подозреваемого в подготовке покушения на президента страны Джоко Видодо, сообщает The Straits Times (перевод – newsru.com). По предварительным данным, злоумышленник имеет связи с террористической группировкой "Исламское государство".

Предполагаемый экстремист был задержан в понедельник в провинции Западная Ява: правоохранители обнаружили его неподалеку от вертолетной площадки аэропорта города Сиребон, куда глава государства должен прибыть во вторник, 19 сентября.

По данным издания, у задержанного, личность которого не раскрывается, были при себе пять бутылок с зажигательной смесью.

Известно, что задержанный входит в состав одной из местных экстремистских ячеек, связанных с ИГ. Именно эта ячейка, по информации спецслужб, ответственна за произошедшие в последнее время теракты на территории Индонезии.

Отметим, что наиболее многочисленной экстремистской группировкой в стране является "Моджахеды Восточной Индонезии, которая присягнула на верность "Исламскому государству". Члены этого движения организовали несколько крупных терактов, а главу боевиков Абу Вардаха президент Джоко Видодо называл "главным террористом". В прошлом году Вардаха ликвидировали спецслужбы.


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