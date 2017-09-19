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Швейцарские сантехники нашли во время работы десятки тысяч евро

  • 19.09.2017, 9:59
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Однако своим «кладом» они вряд ли воспользуются.

Швейцарские прокуроры начали расследование после того, как десятки тысяч евро были спущены в унитаз в Женеве, сообщает bbc.com.

Купюры номиналом 500 евро были обнаружены в туалетах отделения банка UBS в Женеве и трех близлежащих ресторанов.

Банкноты, многие из которых были разрезаны на части ножницами, нашли несколько месяцев назад, однако известно об этом стало только сейчас.

Сообщается, что на чистку труб после инцидента было потрачено несколько тысяч швейцарских франков.

Власти ЕС намерены в ближайшее время вывести банкноты номиналом 500 евро из обращения из-за использования их в незаконных операциях.

Планируется, что купюры полностью будут выведены из обращения в 2018 году.

Уничтожение и порча денежных знаков не является преступлением в Швейцарии, но местная прокуратура подтвердила, что собирается провести расследование обстоятельств, предшествовавших этой странной находке.

"Мы выясняем происхождение этих банкнот, а также возможный криминальный след в этом деле" - сообщил Би-би-си представитель прокуратуры Женевы Винсен Деруан.

"Это на самом деле очень странное происшествие" - добавил он.

При этом Деруан не стал комментировать появившиеся во французских СМИ сообщения о последовавших за инцидентом допросах.


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