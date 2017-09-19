закрыть
19 сентября 2017, вторник, 12:56
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Российские танки «путешествуют» из Украины в Беларусь

12
  • 19.09.2017, 12:09
  • 7,036

Какая техника из РФ попадает на учения «Запад-2017».

Совместные российско-белорусские военные учения «Запад-2017», которых опасались в Украине и странах НАТО, официально стартовали 14 сентября. Синхронно с армиями России и Беларуси устроили стрельбы и боевики группировок «ЛНР» и «ДНР», признанных в Украине террористическими. Что задумали боевики и как российские солдаты, участвующие в учениях, сознались в командировке на Донбасс, разбирались журналисты «Донбасс.Реалии».

Белорусская правозащитница Наталья Горячко-Басалыга шла навестить своего сына-военнослужащего, находящегося на службе на полигоне около белорусского города Борисов. Но не дошла – ее остановили российские солдаты, начали спрашивать у женщины, кто она и куда идет. Двое из них начали преследовать Наталью. Все это общественная активистка сняла на видео.

«Эти два человека из Российской Федерации до сих пор преследуют меня, а кто вы, на каком основании вы спрашиваете у меня, куда я иду в своей стране?» – возмущается женщина во время съемки российских солдат на видео.

Ситуация неожиданно получила продолжение в суде – не в пользу Натальи. Правозащитницу арестовали на три дня за нецензурную брань в адрес военнослужащих.

Журналисты «Донбасс.Реалии» встретились с Натальей уже в Минске. По ее словам, во время спора российские солдаты признались ей, что до Беларуси успели побывать в командировке в Украине.

«Я говорю: «Где именно?», а они говорят: «Донбасс», как они называют – «Дамбас». Далее я включила камеру, пыталась записать это все и они весело: «А мы не будем говорить, мы будем молчать», – говорит Наталья Горячко-Басалыга.

Танки на Донбассе и в Беларуси

По мнению исследователей, как минимум псковские десантники и военнослужащие 6-й танковой бригады приехали в Беларусь с опытом боев на Донбассе.

«Шестая отдельная танковая бригада, базирующаяся в Нижегородской области – она именно одна из основных, принимавших участие в боях под Иловайском на очень характерных танках Т-72Б3», – отмечает исследователь Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов.

Целую колонну таких бронемашин российской модификации потом заметили и в Дебальцево. Тот же танк Т-72Б3 впоследствии идентифицировали и на учениях «Запад-2017».

«У него есть динамическая защита «Контакт-5» и собственно прицел «Сосна-У» – это самое главное из того, что видно невооруженным глазом», – продолжает Кирилл Михайлов.

«Рысь», «Тигр» и «Орлан»

Между тем Министерство обороны России обнародовало фото, как на учениях испытывают бронемашины «Рысь». Правда, их в Украине не фиксировали, в отличие от похожих «Тигров» и новейших беспилотников.

По словам Кирилла Михайлова, российское Минобороны выложило фотографии учений подразделений российских ВДВ.

«Здесь мы видим взлет беспилотника «Орлан-10», – говорит исследователь Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов.

Такой же «Орлан-10» в марте 2016 года сбили украинские военные в районе Авдеевки. Исследователь говорит, что таких беспилотников нет на вооружении украинской армии, потому что они российского производства.

«Показать всему миру, что российский медведь – он большой, страшный»

Российские и белорусские десантники против условных террористов. Задействованы флот, авиация, ракетные войска. Картинку, уверен военный эксперт Олег Жданов, создают образцово-показательную.

«Главная задача – показать всему миру, что российский медведь – он большой, страшный, умеет рычать и может укусить», – отмечает военный эксперт.

В частности, россияне и белорусы отчитываются, что переправу через Днепр провели на 10 минут быстрее норматива.

Интересно, что такую же, как на белорусской части Днепра, технику миссия ОБСЕ зафиксировала и у боевиков в Луганской области.

В отчете за 12 сентября речь идет о машинах для укладки мостов. В целом – три колонны военной техники для переправы десантников через реку.

У боевиков – свои военные учения

В группе «Информационное сопротивление» еще на прошлой неделе сообщали о подготовке в группировках «ЛНР» и «ДНР» учений под руководством российского генерал-майора Олега Цекова, которые должны проходить синхронно с «Запад-2017».

«Это, прежде всего, вопросы налаживания взаимодействия в звене управления, чтобы действия этих оккупационных формирований были синхронны с действиями собственно российских войск», – рассказывает координатор группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец.

В группировке «ЛНР» сообщили об участии в своих учениях 600 боевиков и 100 единиц техники. А боевики группировки «ДНР» уже даже организовали показательные танковые соревнования.

«Это же не просто «мы выступаем красиво-красочно», а идет плановая боевая подготовка», – так прокомментировал военные учения на неподконтрольной Украине территории один из боевиков.

Итогом учений будет создание военной базы на территории Белaруси – эксперт

Военные учения «Запад-2017» – это возможность оценить уровень российской армии, уверен исследователь Кирилл Михайлов.

«Все это показывает, конечно, определенную «витринную» часть, но, по крайней мере, можно понять, как она должна действовать и как этому противостоять», – говорит он.

В то же время, по словам военного эксперта Олега Жданова, результат совместных российско-белорусских учений может быть куда более серьезным.

«Итогом учений будет, в принципе, создание военной базы на территории Беларуси, причем, скорее всего, не одной, и накопление там техники и вооружений», – уверен Олег Жданов.

Военные начальники России и Беларуси, правда, заверяют в обратном. Мол, после учений солдаты вернутся домой. Но у Натальи Горячко-Басалыги после общения с российскими солдатами все же остался осадок.

«Такого просто быть не может, чтобы военные другого государства потребовали у гражданки Беларуси документы, удостоверяющие личность. Они чувствуют себя здесь, как у себя дома», – отмечает она.

Армия России в Беларуси после учений – это постоянная угроза странам Балтии и Польше, уверены эксперты. А также Украине, если вдруг боевиков на Донбассе будет недостаточно.


Мнение

Бойтесь чиновников, дары принимающих
Бойтесь чиновников, дары принимающих Владимир Шанцев
Защищать Лукашенко будет некому
Защищать Лукашенко будет некому Ирина Халип
Власти уже проиграли
Власти уже проиграли Cветлана Калинкина
Колумб был Трамп
Колумб был Трамп Аркадий Бабченко


Интервью

Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются