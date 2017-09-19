Российские танки «путешествуют» из Украины в Беларусь 12 19.09.2017, 12:09

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Какая техника из РФ попадает на учения «Запад-2017».

Совместные российско-белорусские военные учения «Запад-2017», которых опасались в Украине и странах НАТО, официально стартовали 14 сентября. Синхронно с армиями России и Беларуси устроили стрельбы и боевики группировок «ЛНР» и «ДНР», признанных в Украине террористическими. Что задумали боевики и как российские солдаты, участвующие в учениях, сознались в командировке на Донбасс, разбирались журналисты «Донбасс.Реалии».

Белорусская правозащитница Наталья Горячко-Басалыга шла навестить своего сына-военнослужащего, находящегося на службе на полигоне около белорусского города Борисов. Но не дошла – ее остановили российские солдаты, начали спрашивать у женщины, кто она и куда идет. Двое из них начали преследовать Наталью. Все это общественная активистка сняла на видео.

«Эти два человека из Российской Федерации до сих пор преследуют меня, а кто вы, на каком основании вы спрашиваете у меня, куда я иду в своей стране?» – возмущается женщина во время съемки российских солдат на видео.

Ситуация неожиданно получила продолжение в суде – не в пользу Натальи. Правозащитницу арестовали на три дня за нецензурную брань в адрес военнослужащих.

Журналисты «Донбасс.Реалии» встретились с Натальей уже в Минске. По ее словам, во время спора российские солдаты признались ей, что до Беларуси успели побывать в командировке в Украине.

«Я говорю: «Где именно?», а они говорят: «Донбасс», как они называют – «Дамбас». Далее я включила камеру, пыталась записать это все и они весело: «А мы не будем говорить, мы будем молчать», – говорит Наталья Горячко-Басалыга.

Танки на Донбассе и в Беларуси

По мнению исследователей, как минимум псковские десантники и военнослужащие 6-й танковой бригады приехали в Беларусь с опытом боев на Донбассе.

«Шестая отдельная танковая бригада, базирующаяся в Нижегородской области – она именно одна из основных, принимавших участие в боях под Иловайском на очень характерных танках Т-72Б3», – отмечает исследователь Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов.

Целую колонну таких бронемашин российской модификации потом заметили и в Дебальцево. Тот же танк Т-72Б3 впоследствии идентифицировали и на учениях «Запад-2017».

«У него есть динамическая защита «Контакт-5» и собственно прицел «Сосна-У» – это самое главное из того, что видно невооруженным глазом», – продолжает Кирилл Михайлов.

«Рысь», «Тигр» и «Орлан»

Между тем Министерство обороны России обнародовало фото, как на учениях испытывают бронемашины «Рысь». Правда, их в Украине не фиксировали, в отличие от похожих «Тигров» и новейших беспилотников.

По словам Кирилла Михайлова, российское Минобороны выложило фотографии учений подразделений российских ВДВ.

«Здесь мы видим взлет беспилотника «Орлан-10», – говорит исследователь Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов.

Такой же «Орлан-10» в марте 2016 года сбили украинские военные в районе Авдеевки. Исследователь говорит, что таких беспилотников нет на вооружении украинской армии, потому что они российского производства.

«Показать всему миру, что российский медведь – он большой, страшный»

Российские и белорусские десантники против условных террористов. Задействованы флот, авиация, ракетные войска. Картинку, уверен военный эксперт Олег Жданов, создают образцово-показательную.

«Главная задача – показать всему миру, что российский медведь – он большой, страшный, умеет рычать и может укусить», – отмечает военный эксперт.

В частности, россияне и белорусы отчитываются, что переправу через Днепр провели на 10 минут быстрее норматива.

Интересно, что такую же, как на белорусской части Днепра, технику миссия ОБСЕ зафиксировала и у боевиков в Луганской области.

В отчете за 12 сентября речь идет о машинах для укладки мостов. В целом – три колонны военной техники для переправы десантников через реку.

У боевиков – свои военные учения

В группе «Информационное сопротивление» еще на прошлой неделе сообщали о подготовке в группировках «ЛНР» и «ДНР» учений под руководством российского генерал-майора Олега Цекова, которые должны проходить синхронно с «Запад-2017».

«Это, прежде всего, вопросы налаживания взаимодействия в звене управления, чтобы действия этих оккупационных формирований были синхронны с действиями собственно российских войск», – рассказывает координатор группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец.

В группировке «ЛНР» сообщили об участии в своих учениях 600 боевиков и 100 единиц техники. А боевики группировки «ДНР» уже даже организовали показательные танковые соревнования.

«Это же не просто «мы выступаем красиво-красочно», а идет плановая боевая подготовка», – так прокомментировал военные учения на неподконтрольной Украине территории один из боевиков.

Итогом учений будет создание военной базы на территории Белaруси – эксперт

Военные учения «Запад-2017» – это возможность оценить уровень российской армии, уверен исследователь Кирилл Михайлов.

«Все это показывает, конечно, определенную «витринную» часть, но, по крайней мере, можно понять, как она должна действовать и как этому противостоять», – говорит он.

В то же время, по словам военного эксперта Олега Жданова, результат совместных российско-белорусских учений может быть куда более серьезным.

«Итогом учений будет, в принципе, создание военной базы на территории Беларуси, причем, скорее всего, не одной, и накопление там техники и вооружений», – уверен Олег Жданов.

Военные начальники России и Беларуси, правда, заверяют в обратном. Мол, после учений солдаты вернутся домой. Но у Натальи Горячко-Басалыги после общения с российскими солдатами все же остался осадок.

«Такого просто быть не может, чтобы военные другого государства потребовали у гражданки Беларуси документы, удостоверяющие личность. Они чувствуют себя здесь, как у себя дома», – отмечает она.

Армия России в Беларуси после учений – это постоянная угроза странам Балтии и Польше, уверены эксперты. А также Украине, если вдруг боевиков на Донбассе будет недостаточно.