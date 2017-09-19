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Упавший 38 миллионов лет назад метеорит поставил температурный рекорд

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  • 19.09.2017, 10:17
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Небесное тело «приземлилось» на территорию современной Канады.

Международная группа ученых смогла определить, что упавший около 38 миллионов лет назад метеорит установил рекордную температуру на Земле.

Небесное тело рухнуло на территорию современной Канады. На месте падения, где сейчас находится озеро Мистатин, образовался кратер диаметром 28 километров.

Специалисты изучили кристаллы циркония, которые под действием высокой температуры превратились в фианит. Процесс происходит при 2370 градусах по Цельсию. Таким образом, температура от удара метеорита о нашу планету равняется как минимум этому показателю. Ученые назвали это рекордом. Они полагают, что упавший метеорит был в длину около 228 километров.

Максимальная глубина озера составляет 338 метров, длина поперек составляет примерно 16 километров.


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