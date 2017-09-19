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Белоруски рассказали, где лучше жить: В США, Канаде, Польше или России

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  • 19.09.2017, 10:53
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Фото: charter97.org/Иван Межуй

Плюсы и минусы жизни за границей.

Американский сайт U.S. News & World Report опубликовал рейтинг лучших стран для проживания женщин. На первом месте оказалась Швеция, а Беларусь заняла почетное (?) 36-е место, пишет сайт nina.nn.by.

В исследовании учитывались такие показатели как экономическое благополучие, права женщин, гендерное равенство и безопасность.

Наши страны-соседки расположились в рейтинге следующим образом: Польша на 21-м, Латвия на 28-м, Россия на 30-м, Украина на 52-м местах. Кроме Швеции, в десятку лучших попали Дания, Норвегия, Нидерланды, Канада, Финляндия, Швейцария, Австралия, Австрия и Новая Зеландия.

Зная, что в большинстве случаев рейтинги — довольно субъективное явление, мы попросили белорусок, которые не первый год живут в других странах, сравнить уровень жизни здесь и там.

Россия: Наталья Мартишко, дизайнер украшений

Могу отметить, что в России намного больше перспектив для творческих людей. Здесь есть, где развернуться: больше конкурсов, школ и понимания аудитории. В Беларуси же существует предел, которой ты как дизайнер достигаешь очень быстро.

Наша творческая среда напоминает мне теплое болото, где очень уютно, но радикальных предложений и вызовов почти не случается. Плюс, к нам все мировые тренды почему-то доходят через два-три года, после того как отшумят на мировых подиумах. Для дизайнеров это очень плохо: даже если ты гений и опережаешь время, можешь умереть, пока кто-то тебя успеет оценить.

С чем негативным я сталкивалась в России — это медицина. Три года тому назад, как только я переехала в Москву, очень удивилась, что здесь существуют полисы обязательного медицинского страхования (ОМС): они выдаются только гражданам России или тем, кто получил здесь вид на жительство. Тех, кто не имеет ОМС, закрепляют за поликлиниками по месту регистрации: ты имеешь право на бесплатное медицинское обслуживание, но оно здесь такое, что в несколько раз хуже самого худшего, что есть в Беларуси. Очереди бешеные, специалистов не хватает. Зубы я до сих пор езжу лечить в Беларусь: там их, из опыта знакомых, могут попросту испортить. Большинство женщин здесь предпочитает оплатить ведение родов и сами роды, а если рожаешь бесплатно, врачам на тебя и ребенка плевать.

Семьи и распределение ролей в них традиционное, как у нас: где-то лидер мужчина, где-то — женщина. По-разному. Но уровень жизни здесь иной: когда в моем родном Бресте те, кто зарабатывает 500 долларов — короли почти, то здесь это только стартовая сумма, довольно низкая.

Безопасность зависит от района города. Существуют места, где и днем могут прицепиться: особенно на последних станциях ветки метро, где квартиры сдаются очень дешево.

Если сравнивать с тем же Брестом, то там я спокойно могла гулять всю ночь до самого утра, но это потому, что город небольшой, да и не такая у нас мультинациональных страна, как Россия, где рядом уживается масса темпераментов.

Из плюсов жизни в Москве могу отметить хорошо развитую онлайн-доставку: любая вещь из любого магазина, продукты или готовый ужин будет у тебя дома в назначенное время.

Людям приходится много работать, поэтому на домашние дела почти не остается времени. Услуги клининговых компаний, нянь или даже гостиница для домашних животных — всего этого здесь много и по доступным ценам, поскольку конкуренция велика.

Украина: Валентина Книга, медицинский работник

Что бы ни демонстрировал рейтинг, в Украине, мне кажется, во всем больше выбора: начиная от чашечки кофе и заканчивая выборами политическими. И если ты хочешь работать, то здесь сможешь заработать любые деньги. В Беларуси я такого не наблюдаю.

На половую принадлежность на работе здесь точно никто не смотрит: здесь очень много бизнес-вумен, ими восхищаются, они устраивают тренинги. В Украине в принципе не так обращают внимание на внешний вид: главное — кто ты и что ты можешь дать, остальное — вторично.

Безопаснее я себя чувствую, конечно, в Беларуси. Но у нас это спокойствие зажатое: люди напуганы и боятся сделать шаг влево или право, поэтому от них исходит меньше действий. Банальный пример с парковкой: у нас все паркуются, как хотят, а украинцы нередко берут и просто переносят автомобиль неправильно припаркованного хама на другое место.

Что в Беларуси работает лучше — так это система здравоохранения. Там почти все вынуждены ходить в частные клиники, у нас же социальная медицина хотя бы на минимальном уровне, но поддерживается.

США: Ольга Ореховская, инженер

Надо начать с того, что в штатах существуют федеральные и законы штатов, поэтому мой комментарий будет обобщенный.

В США отсутствует понятие оплаты декретного отпуска. Сами компании могут выплачивать какие-то деньги, но такое случается крайне редко. Женщина в США получает 3 месяца отдыха, который не оплачивается. На это время ей просто гарантируется рабочее место. Среди моих знакомых и друзей довольно распространенная практика — возвращаться на работу даже спустя две недели после родов, потому что работодатели могли настаивать на этом и даже угрожать.

Хотя за последнее время ситуация для американок изменилась в лучшую сторону, но все равно существует разница в оплате труда между женщинами и мужчинами: на каждый доллар, который зарабатывает мужчина, женщина зарабатывает 79 центов. Я работаю инженером в государственной компании и знаю, что мужчины на такой же должности зарабатывают больше меня.

У белых женщин в США больше возможностей, чем в Беларуси. Однако средняя афроамериканка и латиноамериканка зарабатывают намного меньше.

Если говорить о гендерном равенстве, то американки понимают меня лучше. Славянские женщины не считают себя угнетенными и предполагают, что неравенство полов — это норма.

США: Евгения Адноворова, клерк в больнице

Америка очень разная, я могу говорить только о Нью-Йорке. Проблема гендерного неравенства здесь признается, но я вижу борьбу на каждом шагу. Как и везде, здесь присутствует разбежка среди специалистов в сфере науки и техники. Я собираюсь поступать на техническую специальность, так вот когда я делала выбор, куда поступать, оказалось, что именно для женщин существует множество грантов и вхождение их в эти сферы всячески поощряется, вплоть до полной оплаты обучения. В прогрессивных IT-компаниях при прочих равных результатах, предпочтение будет отдаваться женщине-специалисту.

Хочу отметить, что здесь ты можешь выглядеть и одеваться как тебе нравится, нет такого давления как в Беларуси. Можешь заниматься, чем хочешь. Хочешь — сиди дома с детьми, хочешь — посвяти жизнь карьере, религии или путешествуй, исследуй мир секса…

Пальцем в твою сторону никто тыкать не будет: Здесь есть четкое осознание, что это твоя жизнь, и проживаешь ее именно ты, а не общество.

В браке, из того, что я наблюдала, обязанности распределяются одинаково. Обязанности распределяются по способностям. Убраться в доме, приготовить, помыть посуду, погулять с детьми, помочь им сделать домашнее задание или отвести на прививки одинаково легко может и мужчина, и женщина.

И еще мое наблюдение. Женщины здесь искренне поддерживают друг друга во всем. Открытого женского соперничества или такого, что сравнивают себя с другими, я не заметила. Здесь женская дружба — нормальное явление, а не такое, как в песнях Аллегровой.

Особенно мне нравится культура менторства: это когда женщина, которая достигла успехов в жизни, из добрых побуждений берет под свое крыло молодую или менее успешную и помогает советами и связями.

Канада: Елена Леонченко, занимается научной работой в фармакорпорации

При условии хорошего знания английского языка и наличия европейского диплома здесь намного проще найти работу. На свою я устроилась самостоятельно, без помощи друзей-знакомых.

Заработать здесь намного проще. Статистика, конечно, утверждает, что средняя зарплата женщин меньше, чем у мужчин. Но если есть желание и способности — все двери открыты. Существуют также государственные программы поддержки для обучения и малого бизнеса.

Если женщина одинокая и имеет детей, ей гарантировано социальное жилье и денежная поддержка от государства, пока она не работает. В отличие от Беларуси, на эти средства реально прожить.

Мне нравится, что канадские медицинские учреждения минимально погружаются в жизнь граждан. Никаких флюорографий, анализов для приема в детсад или школу, санкнижек, вас здесь не положат в больницу просто ради профилактики, так как это очень дорого обходится государству. Правда, попасть на прием к специалистам вроде отоларинголога или невропатолога здесь тоже непросто: предварительно следует получить направление от семейного врача. В Канаде почти нет платной медицины, поэтому можно пару месяцев ждать свою очередь на МРТ или несложную операцию.

Оплачиваемый декретный отпуск предусмотрен на целый год, это фантастика по сравнению с соседними штатами, но довольно скромно на фоне Беларуси. Правда, платить вам будут только тогда, если вы отработали около 6 месяцев перед выходом в декрет. Расходы делят работодатель и государство: перечисляют около 80% от вашего заработка. Нет вопросов с отцовским отпуском: положенный год можно разделить в любых пропорциях между матерью и отцом.

Канадки выглядят так, как им хочется. Здесь можно увидеть намного больше спортивного стиля, и никого не шокирует отсутствие макияжа. Конечно, существование гламурных изданий, давление модельных стандартов, маникюрные салоны и спа на каждом углу не отменяются. Но в общем, местные женщины выглядят более естественно: боевой раскрас посреди бела дня — дурной тон. Женщины здесь массово ходят в спортивные залы. Девочки играют в хоккей и футбол, и, не дай бог, мальчишеской команде отдадут лучшее время на катке — поднимется шум.

Мужчины участвуют в родах и вскармливании детей. Если муж отказывается находиться с вами в роддоме, персонал будет очень удивлен. Папы гуляют с колясками, носят детей в кенгурухах, водят в школы, парки — налицо подлинное равенство.

Насчет безопасности. Наверное здесь лучше с этим на дорогах и в общественных местах для детей. Повсюду работает девиз «safety first»: безопасность на первом месте. Полиции на улицах, по сравнению с Беларусью, мало. Летом полицейские патрулируют город на велосипедах и на лошадях, это воспринимается как аттракцион. На улице не увидишь пьяных, но запах марихуаны почувствовать можно повсеместно, независимо от района. Драк, агрессивного поведения на улице я не припомню за все 9 лет проживания. В метро, случается, стреляют раз-два в год. За мою бытность в Торонто были ранены несколько человек и, кажется, одного убили. В школах тоже бывает поножовщина или выстрелы, но не так часто, как в США.

Польша: Алеся Чонг, фрилансер

В целом все показатели, на которые обратило внимание исследование, хуже для всего населения Беларуси, а не только для женщин. Поэтому и результаты такие, мне кажется.

Из того, что могу сказать о Польше: здесь нет речи о том, чтобы тебя оскорблял медицинский персонал. Здесь в принципе куда больше организаций, занимающихся правами женщин, больше возможностей доказать преступления для жертв внутрисемейного насилия. Система помощи жертвам налажена на всех государственных уровнях.

Если женщинам что-то не нравится, они сразу же массово выходят на улицы. Вспомните многотысячные демонстрации против запрета абортов в 2016 году.

Польские женщины легко меняют работу, если им что-то не нравится, и зачастую подают в суд на своих работодателей. У нас же будут терпеть до последнего, потому что нет уверенности, что найдут что-то другое в условиях экономического кризиса, из-за своего возраста и так далее.


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