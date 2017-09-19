Стали известны новые подробности о «лжеполковнице» милиции, заработавшей $360 тысяч 12 19.09.2017, 10:59

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«Ряженая полковница» пользовалась исключительным доверием у чиновников и простых граждан.

Следственным управлением УСК по Могилевской области завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летней жительницы Могилева, обвиняемой в ряде преступлений, пишет сайт 6tv.by.

Как сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк, потерпевшим женщина представлялась руководителем одного из органа внутренних дел, назначала встречи около административных зданий РОВД и органов таможни. Туда она приходила в форменном обмундировании сотрудника милиции со знаками отличия и со специальным званием «полковник милиции». С июня 2014 года по апрель 2017 гг. обвиняемая обманным путем убеждала граждан, что имеет доступ к различным конфискованным квартирам, автомобилям, бытовой технике и другому имуществу, которое вправе продать по имеющимся у нее полномочиям. Стоимость имущества умышленно занижала в десятки раз.

– Например, только от одного потерпевшего обвиняемая получила около 200 тысяч долларов США на приобретение конфискованных квартир в Могилеве и в Минске, автомобилей элитных марок и другого имущества, – рассказала Оксана Соленюк. – 5 000 долларов США она получила от другого потерпевшего – якобы для оплаты лечения огнестрельного ранения, полученного ею при задержании вооруженных преступников.

За незаконные сделки обвиняемая получала деньги в долларах США и в белорусских рублях и обещала, что в ближайшее время люди получат желаемое имущество, а переданные ей денежные средства она внесет в доход государства. Всего за время своей преступной деятельности она «заработала» свыше 720 000 рублей.

– Кроме того, обвиняемая брала деньги якобы для организации похорон близких родственников высокопоставленных чиновников. Не однократно склоняла потерпевших к даче взяток должностным лицам УГАИ УВД Могилвского облисполкома за благоприятное решение вопроса о выдаче водительского удостоверения, трудоустройства на работу в управление Госавтоинспекции. При этом она вводила в заблуждение взяткодателей относительно своих возможностей оказать влияние на принятие благоприятного решения и заведомо не намеревалась исполнять принятые на себя обязательства, – отметила Оксана Соленюк.

Обвиняемую задержали в апреле 2017 года сотрудники УВД облисполкома в момент получения около 10 000 долларов США, предназначенных якобы судье за благоприятное решение вопроса о приобретении конфискованного имущества. Ее действия следствием квалифицированы как мошенничество, совершенное в особо крупном размере, подстрекательство к даче взятки и самовольное присвоение звания должностного лица. Ранее женщина была неоднократно судима за аналогичные преступления.

Как уточнили в УСК, обвиняемая ходила по городу в форменном обмундировании сотрудника ОВД со специальным званием «полковник милиции». В нем посещала различные учреждения, в том числе и увеселительные заведения.

Обвиняемая находится под стражей. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.