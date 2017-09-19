ГосСми предлагают «наказывать рублем» за содержание животных в городе 21 19.09.2017, 11:11

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Власти решились взяться за владельцев кошек, рыбок и хомячков.

"Надо ли ужесточать наказание за содержание животных в городе?" — на такой вопрос предложили ответить белорусским зрителям ток-шоу "Наша жизнь". Программа вышла в эфир вечером 18 сентября на телеканале ОНТ, пишет сайт Еврорадио.

Во время передачи форма вопроса изменилась на более мягкую: "Надо ли ужесточать ответственность за содержание животных в городе?"

Как известно, в Беларуси нет никакого наказания за содержание животных в городских условиях. Владельцы собак платят налог, хозяева кошек, рыбок, хомячков и других мелких животных не платят ничего.