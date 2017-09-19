«Людям надоели одни физиономии 18 лет подряд» 5 19.09.2017, 11:37

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Алексей Навальный

Никаких перспектив «вот в с этими в Кремле» уже нет.

«Как там в регионах? В регионах все отлично, ребята. Есть поддержка в регионах и еще какая», - написал в своем блоге российский оппозиционный политик Алексей Навальный.

«Мы начали осеннюю серию поездок и впервые стали приглашать на митинги не только волонтеров по закрытой подписке, но всех желающих.

Результат: в Мурманске, Екатеринбурге и Омске наши встречи стали крупнейшими политическими митингами за последние годы. Есть бесконечный спор о том, сколько тысяч куда пришло, но после каждого митинга я спрашивал у местных журналистов: какой митинг был больше за последние годы? И даже провластные вынуждены признать — это самый большой.

Может, нам повезло. Может обстоятельства так сложились. Может погода помогла (в Екатеринбурге и Омске погода была восхитительная, в Мурманске +5 и дождь). В любом случае мы наблюдали самое важное: грандиозную поддержку на местах.

Мы ощущали главное: невозможно провести президентские выборы без нашего в них участия. Это будет просто фальшивка.

Людям надоели одни физиономии у власти 18 лет подряд. Люди отлично понимают, что никаких перспектив «вот в с этими в Кремле» у них нет. Осточертела монополия. Осточертело вранье. Осточертела бедность и нищета, выдаваемые за стабильность.

Очень смешно наблюдать, как власти просто впадают в панику, глядя на численность наших встреч. В каждом городе обязательно вместе с нашим проводится еще митинг или два. Эти мероприятия тщательно освещают, рассказывают об огромной численности. Их запихивают в «Яндекс-новости», манипулируя алгоритмом системы. Все медийные ресурсы брошены на то, чтобы двигать тему «к Навальному снова никто не пришел».

А мы довольны — доказывать ничего и не надо. Люди были, все видели своими глазами. Они еще больше нас будут поддерживать, глядя на эту очередную смехотворную ложь.

Мы гордимся тем, что ведем настоящую общероссийскую кампанию, а не имитационную — в пределах Садового кольца. Мы не желаем быть частью подставной игры, когда кандидаты думают не об избирателях, а только о том, как бы не рассердить Путина и Кремль.

Спасибо огромное нашим штабам — их сейчас 80 по всей стране. Спасибо волонтерам, организовывающим встречи. Спасибо всем, кто приходит».