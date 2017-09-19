Дмитрий Дашкевич провел ликбез для Минкульта на тему бело-красно-белого флага 3 19.09.2017, 12:00

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Дмитрий Дашкевич

Фото: «Радыё Свабода»

Он передал чиновникам научное обоснование того, что национальный флаг является исторической ценностью.

Во вторник, 19 сентября, лидер молодофронтовцев Дмитрий Дашкевич посетил Министерство культуры Беларуси, пишет Еврорадио. Он передал чиновникам научное обоснование того, что бело-красно-белый флаг является исторической ценностью. Вместе с ним был Эдуард Пальчис, основатель сайта 1863x.com, который вел трансляцию в Facebook. Как известно, на сегодняшний день приходится 26-я годовщина со времени, когда Верховный Совет Беларуси сделал бело-красно-белый флаг (а также герб "Погоня") государственным. Он им продолжал оставаться до 1995 года.

В прошлом году молодофронтовцы собрали 10 тысяч подписей за то, чтобы бело-красно-белый флаг был признан в Беларуси нематериальной историко-культурной ценностью. Однако чиновники потребовали "научного обоснования", и теперь его получили. Документ помог составить кандидат исторических наук Александр Курьянович.