Луканомика продолжает жить в долг 1 19.09.2017, 12:15

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Нацбанк отчитался о росте внешнего долга Беларуси.

Совокупный внешний долг Беларуси, включая долг госсектора и частного сектора, гарантированный государством, вырос за 6 месяцев на 8,3% и на 1 июля текущего года составил 24 234,2 млн. USD, сообщает Нацбанк, пишет сайт Экономической газеты.

Так, внешний долг сектора государственного управления на 1 июля т.г. достиг 16 100,8 млн. USD, увеличившись с начала года на 13,8%. Из этой суммы 83,1% составляют кредиты и займы (16,1 млрд. USD), а 13,7% (2,2 млрд.) – долговые ценные бумаги. Долги Нацбанка сократились с начала года на 3,6%, до 1422,7 млн. USD, а остальных депозитных организаций – на 8,9%, до 2398,5 млн.

Валовой внешний долг представляет собой невыплаченную сумму фактических текущих и необусловленных обязательств, которая требует выплаты основного долга и/или процентов дебитором в некоторый будущий период и которая представляет собой обязательства перед нерезидентами всех резидентов РБ, включая органы государственного управления и денежно-кредитного регулирования, банки (депозитные организации, за исключением центрального банка), а также другие секторы (прочие юридические и физические лица).