Видеофакт: Крыша остановки в Минске стала «парусом» 2 19.09.2017, 12:34

Сильный ветер сорвал крышу на улице Пономаренко.

Минчанин Егор опубликовал в социальной сети YouTube видео, как ветер срывает крышу с остановки на улице Пономаренко вчера вечером.

Как рассказали CityDog.by в минском городском управлении МЧС, вчера ветер в городе повалил 19 деревьев. Ликвидацией последствий занимаются не спасатели, а служба «Зеленстроя», потому что деревья не повредили ни жизни, ни имуществу горожан. На 19 сентября в Беларуси объявлен предпоследний, оранжевый, уровень опасности.

В МЧС дали несколько рекомендаций гражданам, как действовать в условиях шквалистого ветра. Следует убрать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом или подвал. Автомобиль нужно поставить в гараж, при отсутствии гаража – припарковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций. Людям при нахождении на улице необходимо обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев и сооружений повышенного риска – мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач.