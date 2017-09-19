БелАЭС не пройдет 19.09.2017, 12:32

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Литва будет блокировать импорт электроэнергии с Островецкой АЭС.

На прошлой неделе соответствующий план представило литовское правительство. «Строительство АЭС возле границ Литвы является серьезной проблемой для всех нас. Это, в первую очередь, вопрос безопасности нашего народа, и мы должны действовать решительно, чтобы защитить интересы своего народа. Мы одобрили принудительные меры безопасности, чтобы предотвратить поступление электроэнергии от белорусской АЭС на литовский рынок», - заявил премьер-министр страны Саулюс Сквернялис, пишет «БелГазета».

В плане есть несколько основных мер. Во-первых, сделать так, чтобы после запуска Островецкой АЭС в Литву не могла попасть белорусская электроэнергия, за исключением той, что необходима для обеспечения надежности литовской энергосистемы. Разработчики предусмотрят, чтобы мощности Круонисской ГЭС не использовались для аккумулирования электроэнергии с БелАЭС. Кроме того, до 2025г. Литва рассчитывает синхронизировать свою энергосистему с сетями стран ЕС, после чего без специальных дорогостоящих переходников на границе поставки электроэнергии из третьих стран будут технически невозможны.