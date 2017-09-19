Российский политолог: На место Путина претендуют три человека 4 19.09.2017, 13:57

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Станислав Белковский

Станислав Белковский назвал преемников хозяина Кремля.

Зачем Михаил Саакашвили возвращается в Украину и как этим может воспользоваться украинская оппозиция, до сих пор ли длится дружба Юлии Тимошенко и Владимира Путина, может ли Ксения Собчак стать следующим президентом России и сколько двойников у Путина?

Об этом рассказал в авторской программе Алеси Бацман "Бацман LIVE" на канале NewsOne российский политолог Станислав Белковский. А также имеет ли Дмитрий Медведев пристрастие к алкоголю и как сейчас живет Людмила Путина. Издание gordonua.com эксклюзивно публикует текстовую версию интервью.

– В студии Станислав Белковский – российский писатель, телеведущий и просто человек, который знает все, как я уже не раз сумела убедиться. Станислав, добрый вечер.

– Ну, знает только часть, но делает вид, что все. Добрый вечер (улыбается).

– Я очень рада, что вы приехали в Киев.

– А я как рад!

– И предвкушаю просто захватывающий разговор, как это всегда с вами и бывает. Начинаем.

– Пойдемте что-нибудь захватим…

– …давайте…

– …в нашу эпоху это модно…

– …по традиции. После Майдана вы попросили украинское гражданство. В интервью Дмитрию Гордону вы сказали: "Формально, по стандартной процедуре, гражданство Украины получить я не могу – не отвечаю параметрам, которым должен соответствовать соискатель. Мне можно дать его только за особые заслуги, но на Банковой не посчитали, что они у меня есть".

– Я и сам так не считаю, поэтому несколько притормозил этот процесс. Может быть, какие-то и имеются, но не особые, такие скромные заслуги.

– Наблюдая сейчас историю с украинским гражданством Саакашвили, не хочется воскликнуть: "На его месте должен был быть я"?

– Ну, как говорилось в фильме "Бриллиантовая рука": "Нажрешься – будешь" (смеется). Нет, Михаил Саакашвили – крупный политик со своей системой целей и мотиваций. Он бывший президент Грузии, и надо сказать, что за девять лет его пребывания на этом посту он достиг значительных результатов не только в пиаре, но и в реальных реформах. И я сам как человек, который бывал в Грузии до Саакашвили, во время и после него, могу засвидетельствовать, что это так, а я не политик вообще, я скромный наблюдатель и аналитик, и поэтому сравнивать наши мотивации было бы неразумно и неуместно.

И всякие мизансцены с похищением самолета, если вы помните, когда Виктор Ющенко сел в самолет, на котором должна была лететь в Москву Юлия Тимошенко, и улетел куда-то совсем в другую сторону. А Тимошенко отправилась в российскую столицу на частном самолете своего вице-премьера и по совместительству тогдашнего олигарха Виталия Гайдука. Этот самолет был словацкий или словенский (вот это я все время путаю из-за плохого знания географии), поэтому в том, что я знаю не все, сейчас зритель может убедиться…

– …не может быть…

– …и словацкие... словенские стюардессы получили визы прямо по прибытии в аэропорт Шереметьево в Москву. Никаких проблем с этим не было – Путин распорядился все сделать, и потом, кода была совместная пресс-конференция, на которой Путин говорил, что Ющенко "мазурик" – украл самолет, а Юлия Владимировна очень обаятельно подхихикивала. Мне кажется, им друг с другом хорошо и будет так же, если Юлия Владимировна станет президентом или премьер-министром Украины, а Владимир Владимирович к этому времени еще не умрет.

– Вы думаете, для Юлии Тимошенко реально получить президентский пост?

– Я полагаю, элиты сделают все возможное, дабы этого не допустить. Потому что все помнят, как Юлия Тимошенко пыталась править страной с декабря 2007-го по февраль 2010-го, будучи премьер-министром. Тогда ее управленческие достоинства и интенции проявились в полном объеме, и поражение ее на президентских выборах, которое априори казалось почти невозможным, было связано не только с предательством Ющенко и кампании против всех, которую вели многие сторонники Майдана образца 2004 года, но и с тем, что элиты сочли тогда Виктора Януковича меньшим злом. Поэтому всякое бывает, Юлия Тимошенко – невероятно талантливый политик, и она может прыгнуть выше головы, и не только собственной.

– Сейчас в ситуативном союзе Тимошенко и Саакашвили кто кого задушит в объятиях?

– Кто кого сборет, да? Ну объятия у обоих достаточно страстные, на мой взгляд (улыбается), хотя я больше наблюдал за ними по телевизору. Знаете, как в старом советском анекдоте: правда ли, что при коммунизме продукты можно будет заказывать по телефону? Да, но выдавать их будут по телевизору.

Мне кажется, что Михаил Николаевич не откажется от идеи стать лидером Украины, как и Юлия Владимировна, поэтому конфликт недалек. Вопрос в том, вспыхнет он после того, как они в альянсе между собой и другими знатными фигурами типа Игоря Валерьевича Коломойского свалят Порошенко, или до.

Вот вы у меня спрашивали, что бы я посоветовал и что бы делал на месте Порошенко в редкие минуты отвлечения от наслаждений (улыбается) своим статусом и богатством? Я бы, наверное, подумал, что нужно вбить клин между Тимошенко и Саакашвили как можно быстрее, но в этот момент мысли о богатстве и славе снова бы меня отвлекли, и я бы не смог найти клин: я бил бы себя по карманам, искал бы где-то в прикроватной тумбочке и боюсь, что…

– …но тут вы бы позвонили Станиславу Белковскому и спросили у него. И что бы он вам посоветовал?

– Нет, я бы, конечно, ни в коем случае не позвонил бы Станиславу Белковскому, потому что международные звонки довольно дороги, и если на них разоряться, то никакого богатства не хватит…

– …логично…

– …даже такого, как у Петра Порошенко.

– Хочу у вас спросить еще об одном человеке, который буквально за пару лет стал одним из главных фигурантов в украинской политике – это Арсен Аваков, он сейчас и не первый, и не второй…

– …помните анекдот: я в Одессе если не первый человек, то и не второй. А слово "фигурант" у нас как-то всегда ассоциируется с уголовными делами, поэтому давайте будем использовать его осторожно...

– ...министр внутренних дел Украины, конечно же. Помните, как Аваков метнул стакан в Саакашвили?

– Да, кто же не помнит?

– В интервью интернет-изданию "ГОРДОН" его ближайший соратник Антон Геращенко сказал: "Порошенко прекрасно знает: Аваков может метнуть стакан и в него, потому президент не будет доводить конфликт до такой стадии". Какие политические перспективы вы видите у Авакова?

– Аваков – сильный политик и сильная фигура и не случайно он был единственным губернатором при Викторе Ющенко, который просидел на своем посту все пять лет от звонка до звонка в Харьковской области. В то время, как руководители всех остальных регионов сменились по два, три, четыре раза.

То же самое происходит с ним и сегодня: он последний министр из того правительства, которое было сформировано сразу после второго Майдана в конце февраля 2014 года. Поэтому эта та гора Тянь-Шань, которую просто так с места не сдвинешь и, конечно, он станет для Порошенко проблемой, особенно в случае создания совместной партии БПП и "Народного фронта", где будет решаться вопрос, кто же ею управляет.

И Аваков не даст действующему президенту полностью перетянуть одеяло на себя. А что касается стакана, то в политике он часто играет значительную роль. И здесь я имею в виду не только бывшего президента России Бориса Ельцина, который внес большой вклад в наши либеральные реформы…

– …прикладыванием к стакану…

– …но и некоторых политиков более низкого уровня, например, Дмитрия Анатольевича Медведева – нынешнего премьер-министра России.

– Да вы что?! За ним замечено, что он любит выпить?

– Ну вы помните, пару месяцев назад Владимир Путин прибыл на заседание российского правительства и провел его сам, вместо премьера, сказав: "Не уберегли Дмитрия Анатольевича". По официальной версии у Медведева был грипп. Но все-таки, согласно полуофициальной версии, у него был "русский грипп", такая специфическая его разновидность (улыбается). И когда Дмитрий Анатольевич из него вышел, то заявил, что вообще не болел, то есть он плохо помнил, что с ним происходило.

А вот недавно, пару недель назад, по Москве распространились слухи, что в одной из своих резиденций (кстати, называется она "Майендорф", но это название, полученное ею еще до Октябрьской революции) Дмитрий Анатольевич, в порыве скорби о судьбах русского народа, опрокинул стол карельской березы, и тот сильно повредился, хотя он сам по себе был памятником декоративно-мебельного искусства.

– То есть он был в гневе?

– Я имею в виду не только Медведев – памятник декоративно-мебельного искусства в системе власти, но и стол (улыбается).

– Слушайте, а какие события его могут вовлекать в такое состояние?

– Скорее, полное отсутствие событий, потому что от премьер-министра России ничего не зависит. Все основные и ключевые решения как в политике, так и в экономике принимает президент.

– И давно он уходит в такие запои?

– Ну слово "запои" я не произносил. Возможно, оно украинское, и "русский грипп" переводится на украинский язык как "запой". И, отвечая на вопрос, – собственно, по мере приближения к дате выборов 2018 года и нарастания сомнений, что ему удастся вернуться в Кремль, хотя эти сомнения исчерпаны еще не полностью.

– Давайте как раз о российских выборах и поговорим. В интервью Дмитрию Гордону вы сказали: "Кандидатом в наследники Путина считается не Медведев, а Дюмин – экс-охранник президента, спасший его от медведя. Он был топ-менеджером аннексии Крыма". Это вы говорили несколько месяцев назад, кого сегодня вы можете назвать в линейке преемников?

– Во-первых, все того же Дмитрия Анатольевича Медведева, поскольку он политический сын Путина, которого порой хотя и надо отшлепать, но все-таки нужно стимулировать и на позитивные свершения. Медведев был единственным российским политиком и государственным деятелем, кто добровольно ушел в отставку, передав власть обратно политическому отцу…

– …то есть как договорились…

– …а это был библейский сюжет – моление о чаше, когда сын взывает к отцу и говорит, что пусть исполнится не моя воля, но твоя. Вот о чаше молил и Дмитрий Медведев и получил ее во всех отношениях, как мы уже выяснили. Потенциальный преемник – Валентина Ивановна Матвиенко – спикер Совета Федерации. Это молодая, красивая дама…

– …украинка, между прочим…

– …да, 68 лет, уроженка Хмельницкой области, но возросшая в ленинградском, санкт-петербургском регионах, дипломат, чрезвычайный и полномочный посол, она была вице-премьером правительства России по социальной политике, а любой человек на этом посту приобретает очень важное свойство – жалость к русскому народу, без которого управлять им очень затруднительно. Потому что иначе возникает жалость к себе и синдром "русского гриппа", который охватил Дмитрия Анатольевича Медведева.

– Если бы вы возглавляли штаб Саакашвили, что бы вы ему сейчас посоветовали делать?

– Практически то же, что он и делает. Я думаю, что нужно все-таки уподобиться Наполеону Бонапарту и от города к городу идти на Киев. Но не сразу на столицу, вот он, кажется, собирается в Черновцы…

Надо так медленно-медленно, приближаясь-приближаясь, без единого выстрела и украинского паспорта дойти до Киева в сопровождении группы влиятельных депутатов, политиков, общественных деятелей, беря их с собой, привлекая в свой лагерь и доказывая, что Саакашвили – не просто эксцентричный джентльмен, который использует Украину как политическую площадку, но и политик, всерьез претендующий на лидерство и способный обосновать это своими успехами в Грузии.

Помню, незадолго до Революции роз, в конце эры Шеварднадзе, я приехал в Тбилиси. Жил я тогда в лучшем отеле города – Metechi Palace, но завидовать мне не надо, потому что отель был довольно плохонький и дешевенький. И испытывать зависть сейчас могут только те клопы и крысы, которые тогда чувствовали себя там вполне вольготно за мой счет.

Отель, если его можно так называть, был обнесен трехметровым бетонным забором, и на рецепции мне высказали два настоятельных пожелания: первое – не покидать территорию гостиницы в темное время суток, а второе – вообще никогда ее не покидать. И конечно, когда я приезжал уже во времена Саакашвили и видел расцветший Тбилиси, построенный Батуми, эти прозрачные отделения полиции…

– …почувствуйте разницу…

– …когда в Тбилиси и других крупных городах можно было гулять днем и ночью безо всякого риска для жизни и безопасности. Коррупция пусть не была побеждена, но уровень ее резко упал, и это признавали все. Когда впервые при Саакашвили я прилетел в аэропорт Тбилиси и готовился говорить по-английски, думая, что русский язык не в чести, меня встретила какая-то дама и, обращаясь по-русски, провела отдельным входом.

Потом, правда, мне объяснили, что это было специально, чтобы записать гражданина России на камеру как потенциального шпиона, но меня это совершенно не волновало, я чувствовал себя абсолютно комфортно. Разница есть, и сделал это Саакашвили, поэтому говорить, что он умеет только пиариться, а управлять большими сущностями не может, – неправильно.

Как он проявит себя в украинской политике, сегодня пока не ясно, но утром 10 сентября уже было понятно, что он перейдет границу, поскольку в действиях украинских властей явно прослеживалась паника.

Было очевидно, что никакой стратегии действий нет, не существует даже концепции, потому что, на мой взгляд, планов у Петра Порошенко и Банковой могло быть два: или беспрепятственно пропустить Михаила Николаевича, позволить ему прибыть в Киев поездом из Перемышля, и здесь, выдав временное разрешение – вид на жительство, дать возможность некоторое время судиться за свое гражданство. Второй вариант жесткий – подвергнуть его административному аресту за незаконное пересечение границы и потом выдать по грузинскому запросу об экстрадиции.

– Так говорят, что у нее тоже вроде есть такой синдром, и уже давно…

– Нет-нет, "она любит выпить, этим надо воспользоваться", как говорилось в культовом советском фильме, но это совсем не то, понимаете?..

– …это грипп в легкой форме...

– …это скорее происходит в таком веселом, конструктивном, реформаторском ключе...

– ...понятно.

– Валентина Ивановна – безусловно надежный кадр, который, в силу всех привходящих обстоятельств и черт натуры, не предаст босса. Ну и, наконец, остаются ближайшие Путину люди, пользующиеся его максимальным доверием – это его охранники, повар Евгений Пригожин (он, правда, не рассматривается в качестве преемника), горничные в его многочисленных резиденциях от Ново-Огарево до дворца в селе Прасковеевка под Геленджиком на Черном море, – люди, с которыми Путин находится в непосредственном, близком контакте.

Из охранников мы можем выделить двоих – это Алексей Дюмин, тот самый топ-менеджер аннексии Крыма, который потом на два месяца стал заместителем министра обороны, а сейчас он губернатор Тульской области – классического депрессивного региона Центральной России, где очень удобно и приятно набираться опыта гражданского управления.

Такого же опыта набирается Дмитрий Миронов – другой бывший охранник Путина, который после ухода непосредственно из личной охраны работал на высоких постах в МВД России, а сейчас возглавляет Ярославскую область.

Вот в минувшее воскресенье были выборы губернатора, Дмитрий Миронов их с большим успехом выиграл, но беспрецедентным образом Владимир Путин дважды ездил в Ярославскую область агитировать за Миронова и даже возродил "Ярославский форум", созданный Дмитрием Медведевым, а после отставки Медведева с президентского поста тихо похороненный. Но чего не сделаешь ради любимого охранника?

Кстати, сирийская война и вмешательство в сирийские процессы во многом начались из-за Алексея Дюмина…

– …это как?

– Потому что, может быть, вы знаете, что Башар Асад, президент Сирии, как и его жена Асма Асад, офтальмолог, глазной врач, они вместе учились в Лондоне. И был прекрасный проект, который Владимир Путин предлагал Соединенным Штатам: переместить Башара Асада в Россию, вослед химическому оружию, и сделать его главным врачом МНТК "Микрохирургия глаза" – это очень известный в Москве центр по излечению глазных болезней, основанный ныне покойным академиком Святославом Николаевичем Федоровым.

Но Алексей Дюмин пролоббировал на эту должность другого человека – друга своего отца. И уже ничего не оставалось делать, кроме как вводить в Сирию войска и спасать Башара Асада в качестве президента этой арабской страны.

– Хорошо, а вот то, что вы сказали по поводу горничных, вы это серьезно?

– Ну просто они еще не вышли на авансцену.

– То есть они могут получить какие-то политические должности?

– А почему бы и нет? В конце концов, Россия нуждается в очищении, а кто в этом разбирается лучше горничных? Кого бы мы ни взяли со времен античных тиранов и до диктаторов системы Муссолини, Франко, Гитлера, Сталина и так далее, конечно, по масштабу злодеяний мы никоим образом не можем их сравнить с Владимиром Путиным, который на их фоне просто агнец кроткий, но любой авторитарный правитель проходит три стадии развития.

Начальная – когда он лидер команды, первый среди равных. Потом он резко возвышается над нею и становится небожителем. На третьей стадии он начинает избавляться от старой команды, которая напоминает ему о тех временах, когда он еще не был всевластным правителем...

– …конечно…

– …и выдвигает, с одной стороны, охранников, горничных и приложенных к ним лиц, а с другой – собирает молодежь, которая действительно не помнит, что было до Путина и считает, что до Владимира Владимировича в России не было ничего и только "Божий Дух носился над водой".

– Так пора ближайшему кругу волноваться? Тем, кто уже постарше.

– Да, собственно, он проводит омоложение. Например, вместо пожилого Сергея Борисовича Иванова, руководителя Администрации Президента, этот важный орган власти возглавил молодой Антон Вайно, которому Путин полностью доверяет. Министром экономики, вместо 60-летнего лирического поэта Алексея Улюкаева, понабравшегося, так сказать, не грибочков, а… колбасок у Игоря Сечина, пришел в то время 34-летний Максим Орешкин, которого западные СМИ уже называют фаворитом Владимира Путина.

Ну да, омоложение активно идет, как и выдвижение кремлевских постельничих, и нарастает влияние таких людей, как пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, просто потому, что он много времени проводит в обществе Путина и может ему что-то рассказать.

– То есть кухарки наконец смогут руководить Россией?

– Здесь мы не можем интерпретировать это высказывание в ленинском смысле, потому что он имел в виду, что в социалистическом обществе доступность образования и демократичность образовательных систем будут такими, что кухарка приобретет необходимые знания и навыки для управления государством.

В случае современной России об этом речь не идет – знания и навыки не нужны, нужен сакральный дух, который нисходит непосредственно через Владимира Владимировича Путина. Кроме того, Путин, по мере узнавания людей и их принципиальных качеств, все более тяготеет к животным. Два года назад, правда, произошла большая драма – умерла Конни Полгрейв – придворный лабрадор Владимира Владимировича.

– Это та, которая пугала Меркель?

– Ну она в частности пугала Меркель, присутствовала на многих международных встречах и большинстве аудиенций, которые Путин устраивал своим подчиненным. И просто то ли Путина не предупредили, что ангела Меркель боится собак…

– …то ли, наоборот, предупредили…

– …или он просто решил так брутально пошутить в присущей ему манере. Ну да, Конни Полгрейв пообщалась и с Ангелой Меркель, после чего умерла. Правда, ее заместили другие животные, в частности, японская собака, подаренная высокими должностными лицами этой страны, но сейчас наступает эпоха обезьян.

Россия заключила большой контракт на импорт обезьян из Вьетнама. Видимо, с целью повышения интеллектуального уровня окружения Путина

– В смысле?

– Россия заключила большой контракт на импорт обезьян из Вьетнама.

– Зачем?

– Видимо, с целью повышения общего интеллектуального уровня окружения президента Российской Федерации, непосредственно находящегося в резиденциях в Ново-Огарево и Прасковеевке под Геленджиком.

Не все знают, но в прошлом, 2016 году, окружной суд Нью-Йорка выступил в защиту шимпанзе. Там защищались права вполне конкретной обезьяны, а не вообще биологического подвида приматов, и судья признал, что по интеллекту шимпанзе примерно соответствует человеку, и поэтому на него должны распространяться такие же права, и все законодательство о защите прав человека обязано стоять на страже шимпанзе.

– Так, это вы сейчас к чему клоните, рассказывая о Кремле и вьетнамских обезьянах?

– Вьетнамские обезьяны, которые прибудут в резиденцию Ново-Огарево, могут существенно повысить качество внутренней и внешней политики Российской Федерации и даже принять участие, например, в контактной группе по Минским соглашениям. Я уверен, что они будут не менее не полезны, чем господа Захарченко и Плотницкий, которых окружной суд Нью-Йорка никем не признал (улыбается).

– Или, например, поучаствовать в выборах как кандидаты от демократической оппозиции...

– Да, кстати, российское федеральное законодательство не запрещает животным участвовать в выборах. Если сейчас кто-то из видных юристов может меня опровергнуть, я советую позвонить в студию канала NewsOne и предъявить свои аргументы. Но я считаю, что этих доводов нет. И вот давайте посмотрим, если до конца эфира никто не позвонит и убедительно не скажет, что обезьяны не могут баллотироваться в Российской Федерации, – я признаю свою ошибку…

– …замечательно…

– …а если нет – мы будем считать этот тезис постулатом, то есть аксиомой.

– Пролейте свет на участие Ксении Собчак в президентских выборах: уже и Путин это комментирует, и она сама об этом говорит, вроде как и не отказываясь. Она действительно пойдет на выборы?

– Это еще неизвестно. Как я понимаю, Ксения Анатольевна Собчак еще не приняла решение, но многие люди в России, в том числе весьма влиятельные, относятся к этому благосклонно и видят в Ксении Собчак кандидата, который в отсутствие регистрации самого видного оппозиционера – Алексея Навального – мог бы представлять интересы молодежи, креативного класса и женщин, поскольку она – женщина.

– А как насчет слухов, что ее выставляет Кремль? Это правда?

– Без поддержки Кремля ни один кандидат в России зарегистрирован быть не может, потому что система сбора и регистрации подписей (в соответствии с законом "О выборах президента РФ", самовыдвиженцы должны собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей; на один субъект федерации должно приходиться не более 7500 подписей. – "ГОРДОН") так устроена, что ты должен в мертвый сезон новогодних каникул собрать огромное количество подписей. Это физически невозможно без того, чтобы какой-то административный ресурс не дышал тебе в спину и в затылок.

Но, в целом, Ксения Анатольевна – человек достаточно независимый на уровне мышления (я хоть и не близко, но все-таки давно с ней знаком) и, может быть, это и сдерживает кого-то, кто не хотел бы ее участия в президентских выборах, потому что многие вопросы она может решать, минуя кремлевскую администрацию, непосредственно с Владимиром Путиным.

Так сложилась ее частная жизнь, поскольку отец ее – Анатолий Собчак – был начальником и в какой-то мере учителем Владимира Путина. И к Собчаку действующий российский президент сохраняет неизменный и неизбывный пиетет. Поэтому участие Собчак в выборах крайне невыгодно Алексею Навальному. И я думаю, что к утечкам в неблагоприятном ключе о перспективах ее участия в президентских выборах мог иметь отношение или он, или близкий к нему функционер.

И то и другое (вне зависимости, какой план хорош, а какой – плох и с чьей точки зрения) было бы логичным, последовательным и внутренне не противоречивым. А попытка отмены поезда "Интерсити", распространение слухов о минирование КПП, поступивших от анонимов, как теперь уже официально сообщает нам СБУ, – ну все это детский лепет, который, естественно, изначально сделал Саакашвили победителем.

И конечно, кадры, где он стоит перед львовской ратушей в сопровождении Юлии Тимошенко и Андрея Садового не случайно обошли мир и убедили всех в том, что в этот день, безусловно, бывший грузинский президент добился важной для него тактической победы.

Украинские политики, оппозиционные Петру Порошенко, будут пытаться использовать Михаила Саакашвили как таран, как профессионального деструктора

– Хорошо, во что это сейчас может вылиться?

– Украинские политики, оппозиционные Петру Порошенко и не заинтересованные в его переизбрании на второй срок, зато заинтересованные в досрочных выборах как парламента, так и президента, будут пытаться использовать Михаила Саакашвили как таран, как профессионального деструктора.

Он в этом качестве неплох, в конце концов, и Порошенко приглашал его именно для этого – чтобы нанести несколько тяжелых, нокаутирующих ударов по тогдашнему правительству Арсения Яценюка. Эти было сделано, Яценюк ушел с поста премьера, им стал Владимир Гройсман, все стало хорошо…

– …до поры до времени…

– …но тут снова Михаил Саакашвили вспомнил, что этим его роль, в собственном понимании, не ограничится, начал "мочить" уже Порошенко, был снят с должности руководителя (формально ушел сам, но оказался поставлен в такие условия, когда не мог не покинуть пост главы Одесской государственной администрации), и теперь всем кажется, что он, так сказать, сработает как деструктор, а потом его можно будет списать в политико-исторический утиль.

Но сам Саакашвили так не думает, он считает, что сможет стать новым украинским лидером. Поэтому та точка бифуркации, в которой возникнет конфликт между Михаилом Николаевичем и крупными политиками, стоявшими рядом с ним у львовской ратуши, не за горами. Чем, естественно, попытается воспользоваться и власть в лице Порошенко и его команды.

– На месте Порошенко что бы вы сейчас делали?

– Наслаждался бы тем, как я богат и славен, как наш Господь в Сионе (улыбается).

– А в свободное от этого наслаждения время?

– Думаю, у меня практически не было бы свободного времени...

– Все, вы ответили на вопрос, спасибо. Вы хорошо знаете практически всех украинских топовых политиков…

– …не всех, но большинство.

– …с Юлией Тимошенко вы даже работали вместе. В интервью Дмитрию Гордону вы так объяснили свое расставание с ней: "Юлия Владимировна все-таки чрезмерно прагматична и конъюнктурна – в частности, меня смущает ее затянувшаяся дружба с Путиным. Это ее право, но и я вправе такому выбору не аплодировать".

– Тогда я был молодой романтик, понимаете, и вместо того чтобы вписаться в коррупционную команду и отгрести себе немножко какой-нибудь трубы, топочного мазута, участок крымского побережья (улыбается)…

– …а что, они не отгребли?

– Нет, они-то да, но я был молодым романтиком, и вместо того чтобы смириться, что Юлия Владимировна Тимошенко начинает дружить с Путиным, я почему-то дистанцировался ото всех этих процессов. А дружба эта зарождалась в начале сентября 2005 года при посредничестве всемогущего Виктора Владимировича Медведчука, кума Владимира Путина, который объяснил президенту России, что именно этот человек – Юлия Владимировна – и позволит, в общем-то, повернуть вспять результаты Оранжевой революции и сделать так, что, несмотря на поражение России на Майдане, за Российской Федерацией будет конечная победа в диспуте о том, в чьей зоне влияния, в геополитическом, экономическом и военном смыслах, должна находиться Украина.

Тимошенко поехала в Москву, прибыла на юбилей – 60-летие тогдашнего секретаря Совета безопасности России, бывшего министра иностранных дел Игоря Сергеевича Иванова, ныне профессора МГИМО, и там "совершенно случайно" собралось большое начальство в лице Владимира Путина, Дмитрия Медведева, в то время руководителя его администрации, премьер-министра Михаила Фрадкова по прозвищу Винни Пух и много кого еще, и там они все подружились.

И когда я, будучи молодым романтиком, об этом узнал, то как будто перец раскусил. Я подумал: "За что же мы боролись?". И, собственно, от этой команды полностью дистанцировался, за что меня мои родственники критикуют, потому что в этот момент окончательно лишился шанса чего-нибудь урвать, но сам я об этом не жалею.

Тимошенко и Путину хорошо друг с другом и будет так же, если она станет президентом или премьером Украины, а он к этому времени еще не умрет

– Эта дружба продолжается до сих пор?

– Ну мне об этом неизвестно, но кажется, что Юлия Владимировна по психотипу и системе мотиваций по-прежнему самый близкий и понятный для Владимира Путина человек в Украине. Не случайно они договорились о газовых контрактах в 2009 году, не без причины в противостоянии Путин – Ющенко Тимошенко фактически взяла сторону первого. Я не утверждаю, что Виктор Ющенко был во всем прав и являлся прекрасным президентом, наверное, это далеко не так.

– Чем именно Кремль может стимулировать Собчак к участию в выборах?

– Мощным похлопыванием по плечу… по хрупкому… Я, кстати, думаю, что деньги на компанию Собчак может собрать и без Кремля, потому что она знакома со многими олигархами, насколько мне известно (в том числе из личного общения с ними), оценивающими ее таланты, и политический потенциал в том числе, весьма высоко.

– Есть еще один слух: кандидатом в президенты может стать Рамзан Кадыров. Говорят, что слух запустил сам Путин.

– Я думаю, что этот слух не реализуется. У Рамзана Ахматовича Кадырова нет желания стать президентом Российской Федерации, у него есть желание использовать Россию как дойную корову, как источник денег. Мы помним, что деньги Рамзану Ахматовичу, как он сам сказал, дает Аллах, а посредником между ним и Аллахом до недавнего времени выступал федеральный бюджет Российской Федерации и минфин…

– Может, он просто Путина Аллахом называет? (Улыбается).

– Нет… и будучи человеком неглупым и остроумным, Рамзан Ахматович прекрасно понимает, что, сколько денег ни вложи и сколько чеченцев ни поставь под ружье, русский народ человека чеченского происхождения президентом не выберет. Как ни стой на голове. И у Рамзана Ахматовича совсем другие задачи: обособиться от Москвы де-факто, полностью, быть самому себе хозяином за счет Москвы.

Но недавно Рамзан Ахматович окончательно нашел второго альтернативного спонсора. Это Саудовская Аравия. Спонсор более богатый, чем Российская Федерация, а главное – менее подверженный всяческим турбулентностям и не подверженный санкциям Запада.

Возможно, уже недалек тот час, когда Кадыров будет говорить не от имени Чечни и не от имени чеченского народа, и даже не от имени всего Северного Кавказа, который он подмял под себя, а от имени нескольких десятков миллионов российских мусульман

Кадыров подружился с саудовской династией, и не случайно незадолго до того, как Рамзан Ахматович неожиданно обнаружил немного даже болезненный интерес к судьбе мусульманского народа рохинджа, гонимого и притесняемого в далекой азиатской стране Мьянме, Грозный посетил саудовский принц, племянник короля Саудовской Аравии Салман аль-Валид бин Талал – один из самых богатых людей мира с официальным состоянием в $21 млрд и западным образованием.

Это крупный инвестор, который вкладывается не только в какую-то жалкую нефть, принадлежащую нашему технологическому прошлому, но в акции Google и Apple, то есть это человек, который косвенно причастен к созданию презентованного сегодня восьмого iPhone. И по совпадению – совершенно случайному – через несколько дней началась кампания Кадырова в защиту народа рохинджа.

– Совершенно случайно.

– Совершенно. Это, с одной стороны, может быть продиктовано интересом Саудовской Аравии к нефтяным месторождениям в штате Ракхайн страны Мьянма, где проживает народ рохинджа (сами рохинджа – это выходцы из Бангладеш, этнически они бенгальцы).

С другой стороны, это может быть продиктовано желанием Рамзана Ахматовича не только подсесть на саудовское финансирование и тем самым диверсифицировать источники своей подпитки и стать независимым от Кремля и огромной ледяной России (которая, как я уже сказал, нужна ему как источник всяческих благ, но никак не как предмет ответственности, не дай бог; еще и поэтому он никогда не пойдет в президенты, на мой взгляд), но и попыткой прорваться к статусу неформального лидера исламской уммы, сообщества мусульман России.

И, возможно, уже недалек тот час, когда Кадыров будет говорить не от имени Чечни и не от имени чеченского народа, и даже не от имени всего Северного Кавказа, который он в значительной степени подмял под себя, а от имени нескольких десятков миллионов российских мусульман. И тогда Кадыров станет практически неуязвимым. Это – политическая перспектива, которая должна волновать Кремль, но, видимо, она волнует его не настолько остро.

– Вы сейчас произносите названия городов, необычных для славянского уха…

– Ну у меня тоже славянское ухо, как и у вас…

– Конечно…

– Только не такое красивое.

– Спасибо (улыбается). Как всегда, изысканные комплименты. Недалек ли тот час, когда каждому россиянину придется выучить и знать эти мусульманские названия?

– Каждому – нет, но во многих регионах – да. Понимаете, у Рамзана Ахматовича Кадырова есть объективная проблема: представим себе на минуточку, что Владимир Владимирович Путин когда-нибудь уйдет (конечно, мы должны плотно зажмуриться, чтобы это представить, и вообще, не использовав дипломатию стакана, как Дмитрий Анатольевич Медведев, представить себе это весьма сложно).

Но, допустим, он уходит. И тогда Рамзан Ахматович лишается ярлыка на правление в Чечне и на Северном Кавказе, который он получил непосредственно из рук Владимира Путина. В Чечне, и вообще в чеченском мире за пределами России, много его недоброжелателей, которых он так или иначе оскорбил, словом или действием, а обычай кровной мести никто не отменял.

Хотя Кадыров в последние десятилетия активно внедрял шариат как исламское право (исламизировал Чечню), но все равно осталось традиционное право – адат, которое предполагает кровную месть.

И здесь Рамзан Ахматович Кадыров может серьезно пострадать, и чтобы он не пострадал, ему важно найти альтернативную нишу – и ниша лидера исламской уммы России таковой и является, тем более что на почве яростной защиты народа рохинджа (это название, действительно, еще неделю назад не было известно никому из россиян, даже, может быть, самому Рамзану Ахматовичу) он приобрел авторитет среди тех составных частей исламской уммы, которые еще недавно были настроены по отношению к этому человеку весьма скептически.

То, что он нарастает в этом качестве, – большая опасность для российской государственной системы межэтнических отношений. Но, боюсь, пока вьетнамские обезьяны не доедут до резиденции Владимира Путина, посоветовать президенту обратить на это повышенное внимание некому.

– Михаил Саакашвили в интервью Дмитрию Гордону рассказывал: "У Путина личный подход – к разным людям разный. Он однажды на Саркози накричал просто жутко, матерные слова используя, причем переводчик хороший был и Саркози очень здорово все перевел, и тот вышел абсолютно шокированный. Меркель Владимир Владимирович пару раз запугать пытался". Собственно говоря, мы уже вспоминали один из таких случаев. Действительно ли Путин хамит и пугает других президентов?

– Если верить ему самому, то да. Это, мне кажется, связано с комплексом пацана с питерской окраины, потому что некоторые информированные люди, к которым я в общем-то не отношусь, но с которыми умею дружить, говорили мне, что Путин в детстве не дрался, избегая такого типа столкновений…

– Почему?

– Наверное, это сформировало в нем некий комплекс, поэтому он пошел заниматься дзюдо и для него очень важно быть крутым пацаном. Вот самоосознание и самоощущение крутого пацана – это важнейший элемент психологического комфорта Владимира Путина. Поэтому всякие странные люди распространяли легенды, что, когда Барак Обама встречался с Путиным, он не отпускал охрану. Видимо, предполагается, что Владимир Владимирович может просто заехать Обаме по лицу.

Известный виолончелист Сергей Ролдугин, сохранивший для человечества $2 млрд в панамских офшорах, а также бессмертные творения композиторов на развалинах Пальмиры, вскоре после этого снова отвоеванной [боевиками "Исламского государства"]…

– И, главное, футляр от виолончели…

– Футляр от виолончели еще хорош для перевозки денег, как мы знаем из культового советского мультфильма "Приключения капитана Врунгеля", в котором очень много аллюзий и ассоциаций с современной Россией, начиная с яхты, которая в момент закладки называется "Победой", а в момент отправления из порта становится "Бедой", потому что первые две буквы отпали…

Ролдугин рассказывал, что президент Франции [Франсуа] Олланд, когда Путин заходит в помещение, вжимается в кресло. Поскольку Сергей Ролдугин, несмотря на все свои таланты виолончелиста и возможности перевозить в виолончельном футляре неподъемные в прямом и переносном смысле суммы, явно не бывал на этих встречах, то, значит, он от кого-то это узнал.

И, скорее всего, узнал об этом от самого Путина. Значит, создание и распространение репутации крутого пацана для Путина очень важно.

– Вы наиболее увлекательно из всех, кого я знаю, рассказываете о двойниках Путина. Реально ли у него есть двойники?

– Ну просто остальные об этом не рассказывают. Но выражение лица у многих более увлекательное, чем у меня в этот момент… Наверное, есть, да. Пару десятков должно быть.

– Да вы что?!

– Понимаете, Путин же не двужильный, не семижильный. Как можно объехать все эти Усть-Урюпински, в которых, по версии федеральных телеканалов, он каждый день бывает…

– Ну он – президент, он может.

– И к тому же, помимо двойников, есть система "консервов". Вам, как телевизионному работнику, этот термин должен быть понятен.

– Консервы – это такое дело. Двойники меня больше интересуют.

– …когда Путин, условно говоря, побывал в Усть-Урюпинске три года назад, а по "Первому каналу" показывают, будто он там был вчера или сегодня… Двойники – это офицеры, похожие на Владимира Путина. Причем, если ты похож на Владимира Путина, это является твоим профессиональным достоинством…

– Хорошо, а как это происходит на практике? Находят похожего на Путина человека, его лишают семьи и биографии…

– Почему? Лишают семьи и биографии в общем-то самого Владимира Владимировича, двойникам в этом смысле легче.

– Ради чего они это делают? Это просто большие деньги?

– Понимаете, если твое главное достоинство – то, что ты похож на Путина, то нужно продавать свое главное достоинство. Вот вы сказали, что мое главное достоинство – дескать, я увлекательнее всех рассказываю о двойниках Путина. Вот я и рассказываю (смеется).

– Это не главное! У вас много других достоинств.

– А кто-то может просто быть двойником Путина и не рассказывать ни о чем, а можно выступать в программе Comedy Club: когда появляются люди, похожие на Путина, сразу становится смешно. Хотя, когда выступает настоящий Путин, тоже нередко становится смешно.

– Но у него чувство юмора довольно специфическое.

– Да, пацанский юмор… на грани.

– Вы мне говорили, что у Ким Чен Ына тоже есть двойники…

– Давайте о Ким Чен Ыне объясним, потому что это не такой известный в Украине человек, как Михаил Саакашвили. Ким Чен Ын – глава Корейской Народно-Демократической Республики и главный источник ядерной угрозы для всего человечества. Ким Чен Ын был худеньким мальчиком, он учился в Швейцарии, в международной школе в Берне.

И когда в 28 лет он занял место своего отца, любимого руководителя [КНДР] Ким Чен Ира… а я помню, что Ким Чен Ир, по официальной версии, умер от "смертельной усталости от любви к родине" (согласно сообщению официального северокорейского агентства ЦТАК, Ким Чен Ир умер "от чрезмерного умственного и физического переутомления, вызванного непрерывными инспекционными поездками по стране в интересах строительства процветающего государства"; официальной причиной смерти назвали сердечный приступ. – "ГОРДОН"), и тогда я очень позавидовал товарищу Ким Чен Иру, потому что у меня-то тоже "смертельная усталость от любви к родине", но любовь неразделенная, в отличие от любимого руководителя.

– Живите долго!

– Ну когда любовь будет разделенная, сразу помру (улыбается)…

И в качестве преемника 28-летний Ким Чен Ын выглядел несолидно. Нужно было его откормить, сделать его тучным (корпулентным, как говорят у нас в политологии). Но не просто корпулентным, а так, чтобы этот юноша был похож на своего деда Ким Ир Сена, основателя КНДР, чьими портретами вся эта КНДР и увешана. Поэтому его откармливали по специальной диете, как, собственно, определенных птиц на убой.

– А народ-то тощий, голодает в это время…

– Мы говорили о двойниках, и та часть народа, которая является двойниками Ким Чен Ына, упитанная. Подготовка этих двойников проходит в рамках спецпрограммы, которую осуществляют 30 сотрудников ФСБ РФ, специально делегированных в Северную Корею (об этом недавно писали).

И надо заметить, что спецслужбы в КНДР очень сильные: когда любимому руководителю Ким Ир Сену, скончавшемуся от любви к родине, нравилась какая-то голливудская актриса, то отряд северокорейских спецслужб за милую душу отправлялся в Лос-Анджелес, похищал эту актрису и привозил в приморскую резиденцию Ким Чен Ира.

– Актриса довольна оставалась?

– Об этом история умалчивает. Как только выйдут мемуары первой актрисы, вырвавшейся из лап любимого руководителя, мы сразу об этом узнаем. Я уже разослал письма группе актрис, которые, на мой взгляд, прошли через это, с предложением стать райтером, то есть писателем этой книги, чтобы обо всем узнать первым. И когда я узнаю об этом первым, еще до релиза книги, я обещаю, что приду в программу "Бацман LIVE"…

– Ну конечно.

– …поскольку из сегодняшней программы я узнал следующее: хороший тон для политиков, будь то политик российский, украинский, грузинский или американский, – это давать интервью исключительно Дмитрию Гордону, а мне удалось невозможное, удалось дать интервью не Дмитрию Гордону, а Алесе Бацман, но это, видимо, связано с тем, что я не политик (смеются).

– Когда я спросила вас, кто самый хитрый олигарх, вы не раздумывая назвали Романа Абрамовича.

– Ну это самый хитрый российский олигарх. Потому что, с одной стороны, он очень близок к Путину, а с другой стороны, это не навлекло на него никаких неприятностей на Западе. Он, например, – спонсор ряда альтернативных культурных проектов, которые противоречат "духовным скрепам" современной России (и с ним из-за этого ничего не случилось), он был готов выкупить спектакль Большого театра "Нуреев", который был завернут министерством культуры и близким к Путину епископом Егорьевским Тихоном [Шептуновым] из-за его откровенно гомосексуальной эстетики и соответствующего месседжа. А Абрамовичу – хоть бы хны, готов его купить. Поэтому, конечно, он самый хитрый.

– В интервью Дмитрию Гордону вы сказали…

– …и Алесе Бацман, ага…

– Нас будем цитировать в нашем следующем интервью (улыбается). "По моим данным, Людмила Путина имеет в Калининградской области значительное влияние, и отставка Евгения Зиничева, бывшего охранника Путина, после нескольких месяцев пребывания на посту и.о. губернатора этого региона во многом связана с тем, что он не нашел с ней общего языка". Как сейчас живет и что делает бывшая первая леди России?

– Во-первых, я подтверждаю версию, которая только что прозвучала. Мне она кажется убедительной. Евгений Зиничев вернулся в Москву и стал заместителем директора ФСБ, а Людмила Александровна Путина – в шоколаде. Она вышла замуж за бизнесмена по имени Артур Очеретный, он на 10 лет моложе нее, у них совместный бизнес, они процветают.

Еще и Владимир Владимирович "отгрузил" Калининградскую область, в которой много неплохих возможностей. Взять хотя бы курортную инфраструктуру с Куршской косой – совершенно уникальным памятником русско-литовско-польской природы.

Там все замечательно, и теперь мы можем убедиться в том, что инициатором того самого развода была Людмила Александровна, просто потому, что она хотела соединиться с другим человеком, а Владимир Владимирович мог этот фиктивный брак длить до бесконечности, в имиджевом плане это его полностью устраивало.

– Почему президент огромной страны до сих пор публично остается одиноким, почему не женится? И, кстати, почему не выходит замуж Алина Кабаева?

– Он одинок и не публично с момента смерти Конни Полгрейв, его ближайшей подруги (Конни Полгрейв – кличка лабрадора Владимира Путина, которая умерла в 2014 году. – "ГОРДОН")… потому что он женат на России.

Все-таки русский правитель должен быть достаточно загадочен для российского народа и находиться за гранью традиционных и типичных представлений о человеческом счастье. У русского монарха счастье может быть только нечеловеческое. Недаром, когда начали публиковаться бюллетени о состоянии здоровья товарища Сталина в конце февраля 1953 года, очень многие советские люди пережили шок, потому что там говорилось, например, что у товарища Сталина – белок в моче. А, с точки зрения представления о вожде, у Сталина вообще не может быть мочи.

– И белка.

– Белок – может, но не моча (смеются). Поэтому Путин женат на России, это его официальная доктрина, позаимствованная им у Елизаветы І и имплементированная бывшим кремлевским куратором внутренней политики, а ныне спикером Государственной думы Вячеславом Володиным, и эта версия его устраивает. А дети Алины Кабаевой, как известно, рождены ее сестрой.

– А на самом деле?

– А на самом деле "мы рождены, чтоб сказку сделать былью"… Давайте не провоцировать новый поход танков на Мариуполь…

– Дети Обамы всегда были на виду, дети Трампа не просто на виду, – они принимают активное участие в жизни Америки…

– Да, Иванка Трамп уже сидит на президентском месте и правит страной… там абсолютно все родственники, включая родившую девятого внука Трампа Лару, жену Дональда-младшего, являются старшими советниками в Белом доме.

– Почему Путин так старательно прячет своих детей?

– По версии, которую он озвучивает практически публично: потому что он опасается за их безопасность, потому что кто-то может сделать их заложниками и тем самым сделать заложником его…

– Трамп же не боится, например…

– Это совершенно разные политические культуры, понимаете. Путин равен России, и в России от него зависит все. А Трамп – это всего лишь винтик в огромной американской политической машине, и как американские политические институты его ограничивают и не дают развернуться, мы видим.

Президент Соединенных Штатов Америки оказался совсем не тем всемогущим сатаной, как привыкло об этом думать обыденное русское политическое сознание. Но на самом деле тут еще есть фактор того, что президент России обязан быть неземным правителем, и поэтому у него не должно быть простого человеческого счастья. Оно ослабит его позиции и подорвет авторитет среди определенной части русского народа.

– Я вам задам последний вопрос, который я обычно задаю в финале…

– …который обычно задает Дмитрий Гордон, но у нас необычный эфир, поэтому все необычно.

– Сейчас мало вопросов, которые не вызывают дискуссий в украинском обществе, но все едины в желании, чтобы война закончилась как можно быстрее. Когда она может закончиться?

– Не раньше, чем Владимир Путин в той или иной форме уйдет от власти. Это, пожалуй, самый точный ответ, который я могу сегодня дать. Более точных сроков нет, потому что это замороженный конфликт, подобный приднестровскому.

Но в Приднестровье конфликт закончился в 1992 году и два поколения уже сменились, а здесь – острый конфликт, более 10 тысяч трупов с обеих сторон, просто так он разрешен быть не может. Для этого нужны очень внятные, последовательные и жесткие усилия тех людей, которые придут к власти в России после Владимира Путина, но это будет сложно и для них, даже если они отнюдь не будут единомышленниками своего предшественника.

– Ссылаясь на интервью Дмитрию Гордону, о котором вы только что говорили, напомню, что вы полгода назад давали срок в пять лет на окончание войны. Сейчас как вы думаете?

– Нет-нет. Думаю, пять лет – это не совсем точно. Я сказал: для того чтобы война закончилась в полном объеме, имея в виду, что современная война – это гибридная война (и она не обязательно предусматривает переход через границу регулярных частей и их столкновение), это теракты, диверсии, информационные войны и так далее, хотя бы одно поколение должно полностью смениться. Опять же, вся надежда на вьетнамских обезьян, которые могут быть донорами спермы.

– Боже… для кого?

– Для следующего поколения российской политической элиты.

– О, сколько нам открытий чудных…

– …уже подготовил просвещенья дух (смеется).