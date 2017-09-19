Из-за российского ГАИ машину белоруса обокрали и слили бензин 19 19.09.2017, 13:29

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Архивное фото Коммерсант

Белорус столкнулся с настоящими «разбойниками с большой дороги».

В редакцию сайта Сharter97.org пришло письмо читателя, в котором он рассказал об инциденте, который произошел с ним на российских дорогах:

19 августа 2014 года я возвращался на работу в Москву после отдыха в Беларуси.

При пересечении границы меня остановили сотрудники ГИБДД по Брянской области, за невключенный свет фар. При проверке документов выяснилось, что у меня просрочена медицинская справка, которая обязана быть, т. к. имеется отметка в водительском удостоверении.

Сотрудники ГИБДД решили меня отстранить от транспортного средства, вызвали эвакуатор, который забрал мою машину «Skoda Felicia».

Сотрудник ГИБДД, а следствие установило, что это был Кошло В.В., остановил мимо проезжающую машину в сторону Беларуси, в которую меня и посадили.

Но при этом, мне никаких протоколов на руки не выдали. Я так и уехал без ничего.

После написания обращения в ГИБДД УМВД России 5 сентября 2014 года, со мной связался их сотрудник и сказал, что я могу забрать свою машину на «0» километре на границе Россия- Беларусь на трассе М13. На следующий день я выехал в указанное место и нашел свое авто возле пункта страхования.

Двери машины не были заперты, ее никто не охранял, мои изъятые документы и ключи лежали на переднем сидении. При этом машина была в разукомплектованном состоянии: пропали ящик со всеми инструментами, знак аварийной остановки, гидравлический домкрат, светоотражающая жилетка, вещи из салона (накладка на руль, подставка для мобильного телефона и др.). Также из бака слили топливо и пропала канистра с бензином.

После моего обращения в Следственный комитет РФ было возбуждено уголовное дело и СК признал, что мне был причинен имущественный вред должностными лицами ГИБДД УМВД России. Но позже мне было отказало в возбуждении уголовного дела и удовлетворении моей жалобы.

Обращения в МВД и Прокуратору России также ни к чему не привели. По их отписках мне стало известно, что виновных сотрудников ГИБДД даже не привлекли к дисциплинарной ответственности.