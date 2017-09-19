закрыть
19 сентября 2017, вторник, 17:56
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Нацбанк хочет отправить рубль в «свободное плавание»

11
  • 19.09.2017, 13:35
  • 6,388

К чему может привести отказ от использования валютных привязок.

Подготовленный в Беларуси законопроект, предусматривающий отказ от использования валютных привязок в договорах вызвал бурное обсуждение и критику со стороны некоторых участников рынка. Но в Нацбанке, предпринимающем активные действия по дедолларизации экономики, уверены, что это может стать шагом в правильном направлении, заявил журналистам зампред правления Нацбанка Сергей Калечиц в кулуарах конференции высокого уровня Организации экономического сотрудничества и развития по финансовому просвещению, пишет tut.by.

«В идеале нужно уходить от привязки к иностранной валюте во всех сферах — это и исчисление различных платежей если не в валюте, то в привязке к курсу валюты. Поэтому такая инициатива сегодня рассматривается. Это вопрос не одного дня. Он требует всестороннего обсуждения. Но, мы считаем, это правильно», — заявил Сергей Калечиц.

Он напомнил, что Нацбанк достаточно настойчиво проводит политику дедолларизации экономики, ведь этот уровень сложился очень высоким. Это касается и использования иностранной валюты как средства накопления, и как средства платежа. В Беларуси действовал ряд разрешений на использование иностранной валюты для отдельных субъектов и направлений деятельности, но сегодня новые разрешения не выдаются, а старые — не продлеваются.

«Мы понимаем: чтобы усилить роль национальной валюты нужно обеспечить ее стабильность. Сегодня для этого делается все необходимое, и результат этой работы мы видим. Безусловно, есть и еще одна составляющая — уход от разрешений и преференций, которые получали некоторые отрасли и предприятия. Речь именно об использовании иностранной валюты», — пояснил зампред правления.

Сергей Калечиц напомнил, что кроме дедолларизации регулятор активно работает в направлении либерализации валютного рынка. В частности, уже в 2018 году в Беларуси планируется отказаться от обязательной продажи валютной выручки.

Как ранее сообщалось, белорусы еще год назад более 80% своих банковских сбережений хранили в иностранной валюте. Сейчас они постепенно переводят их в рубли. По данным на 1 июля, доля рублевых вкладов достигла 26,9% против 19,3% годом ранее.

Запретить валютные привязки в Беларуси планируется, изложив в новой редакции ст. 298 Гражданского кодекса и ст. 11 Банковского кодекса. Финансовое выражение обязательств между резидентами предполагается оставить исключительно в белорусских рублях. Также планируется изменить подходы к формированию тарифов, сборов, ставок — они тоже будут выражаться только в белорусских рублях, без использования обменного курса для индексирования. Недовольство проектом уже высказывали девелоперы, считая, что такой запрет увеличит риски и негативно скажется на ситуации на рынке недвижимости.


Мнение

Бойтесь чиновников, дары принимающих
Бойтесь чиновников, дары принимающих Владимир Шанцев
Защищать Лукашенко будет некому
Защищать Лукашенко будет некому Ирина Халип
Власти уже проиграли
Власти уже проиграли Cветлана Калинкина
Колумб был Трамп
Колумб был Трамп Аркадий Бабченко


Интервью

Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются