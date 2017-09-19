Теперь для БАТЭ каждая игра, как финальная 1 19.09.2017, 13:54

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Почему у команды Ермаковича нет права на осечку в чемпионате.

Нынешний сезон для БАТЭ один из самых сложных. И если на европейской арене дела команды потихоньку налаживаются, то в чемпионате работы непочатый край. «Желто-синим» нужно догонять, ушедших в отрыв «Шахтер» и минское «Динамо». В 22-м туре эти команды синхронно набрали по три очка, разделавшись с аутсайдерами «Славией» и «Минском». Оплошность подопечных Ермаковича в поединке с «Ислочью» могла обернуться для действующих чемпионов катастрофой. В таком случае отставание от «Динамо» увеличилось бы до семи очков. Как тут не столкнуться с психологическим давлением, пишет «Трибуна».

– Наверное, есть какая-то нервозность. Слукавлю, если скажу, что на нас ничего не давит, – говорит нападающий БАТЭ Николай Сигневич. – Когда команды, которые идут впереди нас выигрывают, в любом случае будешь держать в голове, что тебе нельзя ошибаться и оступаться. Зато в концовке чемпионата будет интересно. Думаю, мы добьемся нашей главной цели – возьмем чемпионство.

– Это своеобразный опыт. Теперь для нас каждая игра, как финальная. Не имеем права на ошибку, но в этом есть свой шарм. Всегда проще догонять, чем удерживать лидирующие позиции, – соглашается с товарищем хавбек «желто-синих» Александр Володько.

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Антураж, в котором БАТЭ предстояло доказать свою психологическую устойчивость, откровенно прибивал. Вечером понедельника жители Минска меньше всего хотели оказаться на улице – было слишком холодно. Ветер на стадионе «Минска» едва не ломал угловые флажки, а холодный дождь говорил о том, что у малочисленных зрителей нет пути обратно.

Всю ущербность предматчевой атмосферы демонстрировал эфир в Instagram приболевшего, но все-таки пришедшего на игру, Александра Шагойко. Минут за 15 до начала встречи он, сидя на скамейке запасных, снимал трибуны, на которых от силы было человек 150. Любой из зрителей мог подойти к футболисту и передать привет в камеру. Его бы никто не остановил, ведь ОМОНовцы даже не думали занимать места у выходов к полю. Охранять тренеров и игроков было не от кого.

Вряд ли кто-то удивился, что встреча собрала всего 450 зрителей. Это антирекордный показатель для матча с участием БАТЭ в этом сезоне.

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Несмотря на унылый антураж, игра смотрелась. Мяч быстро ходил по мокрому искусственному газону, а единоборства не оставляли равнодушным. «Ислочь» вышла играть против БАТЭ в пять защитников, рассчитывая на редкие контратаки. Подопечные Жуковского лишили соперников пространства, очень компактно действуя в обороне. Любители катеначчо наверняка получали удовольствие от их игры. До 44-й минуты «волки» играли образцово, пока не случилась нелепая обрезка у ворот Щербицкого. Риос и Гордейчук тут же воспользовались ей, организовав гол для Сигневича.