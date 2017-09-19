Из «Джили» будут делать электрический «лукамобиль» 35 19.09.2017, 14:01

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Фото: belta.by

Борисовский «аналог Тесла» переделают по рекомендациям диктатора.

Батарею из багажника белорусского электромобиля уберут, а сам автомобиль получит новый кузов, как и предлагал Лукашенко во время тестирования американского автомобиля Tesla. Об этом на пресс-конференции, посвященной Дню машиностроителя, рассказали представители Минпромa, сообщает tut.by.

Напомним, Лукашенко во время знакомства с импортным автомобилем дал некоторые рекомендации белорусским разработчикам электромобиля.

— Батарея — один из основных элементов. Не надо ее всовывать в багажник. Как вы увидели, ее положили на дно в Tesla, и она, как я понял, даже удерживает на высокой скорости автомобиль, балансирует движение. Поэтому и нам этим путем надо пойти, — заключил правитель. — Главное — создать хороший двигатель. Основа у вас есть.

Объединенный институт машиностроения уже работает над новым типом батареи, которая не будет занимать место в багажнике, а ее ячейки будут распределяться по свободным полостям кузова. У батарей будет своя система охлаждения, своя электроника. По сути, импортными будут лишь сами элементы, а ячейки собирать будут уже в Беларуси. Это позволит снизить их стоимость в два раза.

— Сейчас мы тесно общаемся с заводом Geely. Мы просим их дать нам кузов от электромобиля, чтобы не придумывать свой, облегчить работу по внедрению батарей. Потом мы встроим туда свой электропривод, — рассказал генеральный директор ГНУ «Объединенный институт машиностроения» Сергей Поддубко.

Несмотря на то что в гамме Geely есть свои электромобили, идея выпускать в их кузове свой, белорусский продукт имеет веские основания. Это — локализация. Кузов, электропривод, батарея — все будет производиться в Беларуси, а это 70% локализации. Без этого электромобиль не продашь на рынках ТС.

В своем нынешнем виде белорусский электромобиль — это, скорее, так называемый «мул» для отработки технологий электропривода. Товарный образец будет выглядеть иначе, там более что нынешний кузов не выпускается. Итоговый вариант получит кузов от Geely, но более современный. Просто потому, что других массовых автомобилей белорусского производства у нас нет, да и задача стоит — сделать доступный электромобиль.

— Создать свой электромобиль — это очень сложно. Работа по развитию легкового электротранспорта идет в двух направлениях — создание научной базы, подготовка кадров и поддержка государства в развитии инфраструктуры и стимуляции спроса на электромобили. Вот уже возле Минпрома появилась зарядная станция, можно приехать на электромобиле, подключиться, — рассказал первый заместитель министра. промышленности Геннадий Свидерский.

Завод Geely намерен запустить в Беларуси производство двигателей, уже подписано соглашение. Пока это будет крупноузловая сборка силового агрегата «двигатель-трансмиссия». Открывая такое крупное производство, китайские владельцы марки требуют наличия производства некоторых компонентов здесь же.