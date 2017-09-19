Семь секретов, как правильно вкладывать деньги в молодом возрасте 18 19.09.2017, 14:21

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Чтобы не зависеть от пенсии и наслаждаться жизнью, надо позаботиться об этом смолоду.

В 20 лет люди сталкиваются с периодом чуть ли не безграничной свободы, который не повторится больше никогда. Им больше не надо учиться, и они могут выбрать любой жизненный путь. В молодости мы больше думаем о сиюминутных впечатлениях и приключениях, поэтому мало кто занимается инвестированием. Но чтобы потом иметь возможность наслаждаться беззаботной жизнью, необходимо уже сейчас заботиться о своем будущем.

Сайт hyser.com.ua предлагает 7 лучших советов по поводу инвестирования в молодом возрасте от опытных финансовых экспертов.

1. Занимайтесь инвестированием как можно раньше

В 20 лет кажется, что еще рано думать о будущем финансовом благополучии. Вы рассчитывает прожить еще хотя бы 60–70 лет. Но такой подход может стоить вам очень дорого. Чтобы объяснить это, финансовый эксперт Митчелл Блум из Bloom Financial приводит яркий пример. Представим, что в 20 лет вы начали экономить по 300 долларов в месяц и продолжили заниматься этим до 60 лет. Если бы вы открыли депозит под 8% годовых, то за это время стали бы миллионером.

Допустим, вы делаете то же самое, но с 30 лет. В этой ситуации до 60-летнего возраста вам удастся накопить только 445 тыс. долларов. Выходит, что разница в 10 лет стоила бы вам 550 тыс. долларов, хотя по факту вы не положили на счет всего 36 тыс. долларов.

По такому принципу работает сложный процент, который Альберт Эйнштейн как-то назвал восьмым чудом света. Дело в том, что на проценты, которые вы получаете от инвестиций, тоже начисляются проценты, благодаря чему общая сумма существенно растет.

2. Не фокусируйтесь только на инвестициях

Инвестиции в молодом возрасте помогут не заботиться о своем благосостоянии в будущем, но они – не единственный путь к финансовому успеху. По словам финансового консультанта Джоша Брейна, всем представителям молодого поколения следует анализировать свое материальное положение из разных сторон.

К примеру, представим, что вам еще необходимо выплатить кредит за образование, или что по вашей кредитной карте действуют слишком высокие ставки, или же что вы просто любите тратить побольше денег. В этом случае инвестирование не выглядит оптимальным решением, ведь оно не обезопасит вас от долгов и вредных привычек, связанных с деньгами.

Джош Брейн говорит, что таким людям следует думать не об инвестициях, а о повышении культуры расходов и ведении собственного бюджета.

3. Воспринимайте деньги как инструмент

Эрик Янсен, финансовый консультант из AspenCross Wealth Management, отмечает, что 20-летний человек, который стремится разбогатеть, должен осознать, что деньги – только инструмент, помогающий достичь цели. Он говорит, что нельзя воспринимать деньги как способ решения всех проблем. Они просто инструмент, с помощью которого можно добиться желаемого образа жизни.

«Чтобы жить так, как вы желаете, необходимо с ранних лет научиться экономить и инвестировать. Если сейчас вы торгуете своим временем за деньги, то в будущем сможете с помощью денег освобождать время для важных вещей», – отмечает Янсен.

Кроме того, чтобы смотреть на деньги как на инструмент, важно еще и научиться их использовать. Янсен говорит, что свои цели необходимо разделить на краткосрочные и долгосрочные, а потом распределить инвестиции, которые помогут их достичь.

Для краткосрочных целей, к примеру покупки квартиры, следует выбрать консервативную инвестиционную модель: депозит в банке или фонд краткосрочных инвестиций. Если вы поставили долгосрочную цель вроде пенсионных накоплений или финансовой независимости, необходимо остановиться на более агрессивной стратегии. Помните, что время играет за вас, так что вы сможете переждать возможные периоды падений фондового рынка.

4. Со временем увеличивайте количество инвестиций

В 20 лет хочется получить все и сейчас, поэтому люди редко думают об инвестициях. В этом возрасте все желают побыстрее купить автомобиль, квартиру, объездить как можно больше стран… Откладывать деньги на будущее получается далеко не у всех.

Финансовый консультант Алекс Уайтхаус из Whitehouse Wealth Management советует начать с малого, а потом постепенно увеличивать объем инвестиций. Так вам не придется себя ограничивать, но при этом вы сможете накопить на беззаботную старость.

«Начните с 1%, а потом каждый году увеличивайте сумму инвестиций на 1%», – советует Уайтхаус. В итоге в 30 лет вы будете инвестировать уже 10% дохода, а в 40 лет – 20%. Если при этом вы сможете продвигаться по карьерной лестнице, то даже не заметите, что сумма инвестиций растет.

5. Не равняйтесь на других

Финансовый консультант Джейми Померой из FinancialGusto.com говорит, что не стоит равняться на сестер Кардашьян или других знаменитостей. В соцсетях можно прочитать много историй о финансовом успехе ваших друзей или незнакомых людей, но не следует на этом фокусироваться.

Увы, желание не отставать от других часто заставляет нас вести тот образ жизни, который не соответствует нашим финансовым возможностям. В результате люди лезут в долги и получают множество других финансовых проблем.

В социальных сетях может показаться, что ваши друзья живут совершенно беззаботно, а деньги буквально капают им с неба. Но вы ничего не знаете об их финансовом состоянии. Вполне вероятно, что они совсем не откладывают на будущее и даже путешествуют по миру в кредит, чтобы сделать как можно больше ярких фотографий.

«Лучше не отвлекаться и прислушиваться к серьезным советам. Так вы сможете найти деньги, который станут фундаментом вашего будущего. Если вы начнете заниматься инвестированием в молодости, то вскоре сможете путешествовать без кредитов», – советует Померой.

6. Вкладывайте в себя

Вы не можете контролировать ситуацию на фондовом рынке или бирже биткоинов, но можете контролировать свою жизнь. Финансовый консультант Мэтью Джексон из Solid Wealth Advisors отмечает: «Главная сфера нашего контроля – инвестиции в себя».

Он советует при любой возможности вкладывать деньги в свой личный, профессиональный и финансовый рост, поскольку это самая выгодная инвестиция.

«Читайте книги, посещайте конференции, которые будут способствовать вашему профессиональному развитию, следуйте самым мудрым советам в повседневной жизни. Инвестиции в себя принесут больше денег и возможностей, чем любые другие», – считает Джексон.

Вложения в себя точно не станут проигрышными. В молодости у вас всегда будет шанс вернуться к учебе, сменить профессию или вид деятельности, если вы поймете, что текущее положение вас не устраивает.

7. Доведите инвестиции до автоматизма

Любой вариант инвестирования следует сделать автоматическим. По словам финансового консультанта Энтони Рейнольдса из Coretegic Capital, благодаря настройке автоматического отчисления части дохода на накопительный счет вам не придется делать трудный выбор между сиюминутными порывами и отстроченным удовольствием.

После того как ваши инвестиции становятся автоматическими, финансовые решения не выглядят такими сложными. Таким образом вы быстрее придете к благосостоянию.

Если вы приучите себя экономить и инвестировать в молодости, то со временем вам наверняка не придется думать о сбережениях и достойной пенсии.