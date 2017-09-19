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Армения допустила возврат Азербайджану части Карабаха

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  • 19.09.2017, 14:36
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Речь идет о территориях, которые не имеют стратегического значения.

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян заявил, что Азербайджан и Армения в рамках карабахского урегулирования обсуждают возможность возврата территорий, которые не угрожают безопасности Карабаха, сообщает АМИ «Новости-Армения».

«Не думайте, что мы можем кому-то наивно поверить и просто так что-то отдать. Говоря о возврате, я сказал, что речь идет о тех территориях, которые с точки зрения безопасности не станут угрозой для Карабаха и разрешения вопроса», — заявил Налбандян в ходе форума «Армения-Диаспора».

Он также отметил, что позиция армянской стороны по урегулированию конфликта не изменилась. По его словам, «если бы признанием Карабаха Арменией немедленно решались все вопросы, она давно бы это сделала».

«Но дело в том, что идут переговоры, и мы желаем мирным путем и вместе с международной общественностью решить этот вопрос. В этом плане есть прогресс», — подчеркнул Налбандян.

Министр иностранных дел Нагорного Карабаха Карен Мирзоян заявил, что Степанакерт выступает категорически против сдачи каких-либо территорий Азербайджану, передает Verelq.am.

В апреле 2016 года произошло сильнейшее за последние 20 лет обострение карабахского конфликта. За несколько дней противостояния погибли более 30 человек, около 200 пострадали.

Независимость от Азербайджана Нагорный Карабах провозгласил в 1991 году. После неудачной силовой операции Баку по возвращению контроля над регионом в 1994 году был подписан Бишкекский протокол о перемирии между Азербайджаном, Арменией и Нагорно-Карабахской Республикой, однако на линии соприкосновения периодически происходят инциденты.

По данным ООН, в зоне конфликта живут 150 тысяч человек.


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