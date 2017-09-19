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Активисты «СтопХам» заставили «сотрудников ФСБ» перепарковать авто

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  • 19.09.2017, 15:40
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Мужчины в костюмах отступили после долгих споров.

В очередной серии видео от «СтопХам» активисты вышли на борьбу с любителями парковаться вторым рядом на московской улице, сообщает onliner.by.

Реакция большинства автовладельцев была скорой: без лишних разговоров они уезжали искать разрешенное место.

Все было гладко, пока «стопхамовцы» не встретились с мужчинами в костюмах, представившимися сотрудниками Федеральной службы.

После долгих споров и пререканий мужчины в костюмах все же отступили — все три автомобиля уехали. «СтопХам» посчитал такой результат личной победой.


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