Активисты «СтопХам» заставили «сотрудников ФСБ» перепарковать авто 12 19.09.2017, 15:40

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Мужчины в костюмах отступили после долгих споров.

В очередной серии видео от «СтопХам» активисты вышли на борьбу с любителями парковаться вторым рядом на московской улице, сообщает onliner.by.

Реакция большинства автовладельцев была скорой: без лишних разговоров они уезжали искать разрешенное место.

Все было гладко, пока «стопхамовцы» не встретились с мужчинами в костюмах, представившимися сотрудниками Федеральной службы.

После долгих споров и пререканий мужчины в костюмах все же отступили — все три автомобиля уехали. «СтопХам» посчитал такой результат личной победой.