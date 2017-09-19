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Белоруски о роддомах: Иногда хамство медперсонала доводило до слез

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  • 19.09.2017, 15:59
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Крик души молодых мам из Минска и Борисова.

Кормящие мамы могут остаться без обеда. Часто кровати неудобные и скрипучие. Беда с туалетом. Нет уюта. Нужны акушерки для обучения грудному вскармливанию. Все делается для галочки. Женщины рассказали

spektr.by об условиях в роддомах Минска и Борисова. Ситуация не так плоха. После ремонта «стратегические отделения» больниц не пугают внешним видом, модернизированы. Много слов благодарности можно услышать в адрес врачей, другого медицинского персонала. Но мамы не скрывают: гладко не все.

Ирина Бондаренко 31 год,

дочке 7 лет, сыну 4 месяца

– Дважды рожала в Борисовском роддоме. Не спешу его критиковать хотя бы потому, что в других не была. К тому же мои первые и вторые роды показали: здесь рожениц стараются поддерживать. Когда я рожала Полину, схватки продолжались полдня. Костик появился на свет скоро, но рожать его было больнее. Случилось обвитие пуповиной. Мальчик родился фиолетовый. Повезло, что врач действовала быстро.

В общих палатах роддома, рассчитанных на три койко-места, лежала дважды. Как ни крути, а в дружной компании веселее. Зачем лишние траты на платную палату, если медперсонал относится ко всем одинаково. На посту могли что-то подсказать, помочь. Кормили сносно, как и во всех больницах. У беременных и рожениц общий стол. Кормящие мамы все есть не могли, потому что им многое запрещено. Еду и все необходимое передавали родственники. Душ нормальный, но санузел – беда. В туалете нет кабинок. А еще стоит большая мусорка, куда сносят все негодное, включая подгузники. Настоящий проходной двор. Снова все только начинается: первые улыбка, зубы, шаги / Фото из архива И. Бондаренко И все-таки в роддоме должна быть акушерка, отвечающая за обучение грудному вскармливанию. В палату приходят, ощупывают грудь и говорят: «Как ребенок поел, сцеживайте молоко до конца». Но как это понять, не имея опыта.

Мне казалось, что и после первых родов я сцеживалась правильно. Итог: грудь затвердела, поднялась температура. Пришлось искать опытную акушерку, которая расцедила грудь и показала, как действительно все делать правильно. Только так сохранила молоко на полтора года, но практически никто из моих знакомых не сохранил. Все опускали руки и переходили на смеси. И это при том, что при грудном вскармливании мама испытывает непередаваемые эмоции, практически эйфорию, когда малыш прикладывается к груди. Второго малыша тоже кормлю грудью. И не нужны смеси, бутылочки, соски, стерилизаторы, без которых никуда при искусственном вскармливании. И с первым ребенком, и со вторым было тяжело первый месяц. Малыш плачет, швы болят, ты как будто без сил, чувствуешь подавленность, вечно хочется спать, но все это быстро проходит. Хотя многие мамочки впадают в депрессию, потому что теперь постоянно находятся в замкнутом пространстве с ребенком. Я общаюсь по сети с другими роженицами в сообществе «Молодые мамочки Борисова». Так можно, не выходя из дома, получить совет, узнать что-то новое или интересное о воспитании детей. Быть в курсе всех вопросов невозможно.

Катерина Галыгина 28 лет,

сыну 11 месяцев

– Роды (кесарево сечение) проходили в РНПЦ «Мать и дитя». Там встречались совершенно разные медики, но в основном всем на всех наплевать. Конечно, были и хорошие врачи, но, к сожалению, таких можно пересчитать на пальцах одной руки.

Я чувствовала себя одинокой. О праве выбора и речи быть не могло. Медперсонал давал понять, что как они сказали, так и будет. Палаты, душ, туалет, столовая отремонтированы. Кровати оставляют желать лучшего: скрипучие, низкие, нерегулируемые. Матрасы тонкие и жесткие, а подушки просто деревянные. До родов не высыпалась, а на кровати в послеродовой палате даже отдохнуть не удавалось. Уютнее было просто сидеть на стуле. Все делалось для галочки, отношение некоторых врачей ко мне было, мягко говоря, плохим. Раньше слышала о хамстве акушерок и медсестер, но не верила. Когда лежала в 9-й ГКБ Минска, не сталкивалась с таким. В РНПЦ своими глазами увидела, что с беременными обращаются, будто делая им одолжение. Иногда хамство медперсонала доводило до слез. Хотелось бы побольше добра и человечности со стороны медиков.

Вообще, родоразрешение стало самым приятным моментом в роддоме. Вся команда подобралась отличная. Прекрасный, отзывчивый и заботливый врач Ольга Козлякова. Еще в отделении была отличная заведующая и нянечки, которые очень помогали после родов. Еда в больнице съедобная, но у всех общий стол. Если кормящие мамы заранее не ознакомились со списком разрешенных продуктов питания при грудном вскармливании, то частенько могли остаться без обеда. Порой давали щи с капустой, салат из свеклы, морс. Самое важное для родившей мамы – это поддержка близких. Поэтому хотелось бы, чтобы новоиспеченному папе разрешали навещать маму с малышом. В Европе такая возможность давно существует, а значит, это реально сделать и у нас. Без должного внимания остается такая проблема, как послеродовая депрессия, с которой в роддоме никто не помогает справляться.

Юлия Протасевич 25 лет,

сыну 6 месяцев

– Рожала в нашем роддоме в Борисове (кесарево сечение) в марте. Мне дали попытку родить самой, но ребенок не опустился как надо. В общем, я не расстроилась, что меня кесарили, потому что малыш родился с весом 4500 г.

Отношение медиков было отличное. Еще так получилось, что у меня начались схватки, когда дежурила моя подруга, которая работает врачом в роддоме. Она решила остаться и поддержать меня: не оставляла меня одну, делала массаж, когда мне было больно. В операционной тоже медперсонал попался очень хороший. Они меня подбадривали, разговаривали со мной на разные темы, чтобы не думала о том, что меня сейчас режут. От души благодарна им за помощь, особенно моей подруге. Она участвовала в оперативном вмешательстве, и я ни за себя, ни за моего малыша не переживала, я чувствовала, мы были в полной безопасности. До родов (я поступила на 39 неделе) в роддоме спросили, в общую или платную палату меня положить. Я выбрала общую, потому что ждала первого ребенка и пока не знала, как за ним ухаживать. Надеялась, что девчонки мне подскажут и помогут.

Юлия за уют в роддомах. Ее семья старается с фантазией подходить и к оформлению собственного жилья. Муж, к примеру, сделал вот такой красивый уголок для их малыша, а свекровь Юлии пошила милые бортики в кроватку/ Фото из архива Ю. Протасевич После родов, когда перевели из реанимации в палату, я лежала одна, а через два дня мне подселили двух девушек. Очень этому обрадовалась, одной совсем скучно было. С ними время пролетело незаметно, можно было спокойно сбегать в душ: знаешь, что они приглядят за малышом. Как кормили, меня устраивало 50 на 50. От их еды у меня болел живот. Не нравилось, что после родов мам кормили так же, как и до родов, ведь родившим много чего кушать нельзя. В итоге обед и ужин мне приносили то муж, то родители, а в столовой я только завтракала. Для меня проблемой стало пеленание. Что-то особо не получалось пеленать, и я всегда обращалась за помощью к медсестрам, работавшим в детской комнате. Они много раз показывали, как пеленать, а я все равно так и не научилась красиво. Вообще, я в долгу перед одной медсестрой (тетей Светой). Она мне помогала постоянно: посмотрит за ребенком, заберет к себе, чтобы дать мне поспасть хоть пару часов, сходить спокойно в душ.

Я, наверное, создала бы в роддоме более близкие к домашним, уютные условия. Вечерами бывало так скучно на сохранении, хотелось телевизор посмотреть. Еще стоит улучшить больничное меню. Из мебели в палате были только кровати и тумбочки, больше ничего. Неплохо было бы заменить кровати на более удобные и не такие скрипучие. Мне не хватало дополнительной тумбочки или мини-шкафа для всех вещей. Может, я взяла их слишком много, а палатные тумбочки невместительные. Душ меня устраивал, было две кабинки, которые закрывались клеенкой. А туалет, один на весь этаж, не нравился многим: там было два унитаза, разделенные маленькой ширмой. Понятно, что хоть он и рассчитан на двоих, но никто одновременно туда ходить не будет.

Катерина Заяц 31 год,

дочкам 6 лет и 2 месяца

– Младшую дочку Киру я должна была рожать в роддоме 1-й городской клинической больницы Минска. Полежав там на сохранении, решила, что не вернусь обратно ни за какие коврижки. Условия оставляли желать лучшего и персонал был неприветливый. Поэтому на 30-й неделе беременности я закрепилась за 5-й ГКБ.

Роддомом «пятерки» в принципе осталась довольна. Везде чистота, сделан ремонт, персонал на позитиве. Думаю, ремонт в положительную сторону повлиял на отдачу работников. В палатах, правда, было очень душно, особенно в послеродовых, где мамы находятся с детьми. Все потому, что окна не открываются: на них установлены заглушки. Если включали кондиционеры, начинало дуть. Общая палата была рассчитана на двоих, но там стояло три кровати. Во время первых родов, проходивших в роддоме 6-й ГКБ Минска, у меня открылось кровотечение, которое врачи не заметили. Спохватились, когда стала звать на помощь. Мне пришлось делать переливание крови. Не обошлось без разрывов и при вторых родах, но в «пятерке» обратили внимание на «подтекания» и сразу подшили разрывы. Удалось избежать кровотечения, за что я благодарна медикам. Сильно боялась, что ситуация повторится.

Акушеры-гинекологи «пятерки» старались деликатнее осматривали пациенток при обходах. Но был случай в «единице», когда медсестра хотела провести катетеризацию мочевого пузыря беременной прямо в палате. Девушка (ее на кесарево отправляли) от стыда и смущения была готова сквозь землю провалиться. Я стала возмущаться, почему не провести манипуляцию в смотровом кабинете.

Кормили неплохо. Шесть лет назад еду в роддоме действительно не хотелось есть. Но стол общий, и никто не предупреждает, какие блюда нельзя употреблять кормящим мамам. Порадовал санузел. Все своевременно убиралось. Не было никакого неприятного запаха. В наличии имелись антисептик, жидкое мыло, освежитель. Правда, я легла рожать как раз в период отключения горячей воды. Было проблематично мыть детей, когда горячая вода появлялась только с утра и вечером.

Старшая доченька родилась маловесной. Вместе с ней провели месяц в РНПЦ «Мать и дитя». Из-за сложностей при первых родах опасения за свою жизнь и жизнь ребенка буквально роились в моей голове во время второй беременности. УЗИ показало двойное обвитие, я боялась за дочку. Врачи объяснили, что плод может как раскрутиться при родах, так и обвиться. За его состоянием будут постоянно следить, чтобы в случае чего оперативно меня прооперировать. Когда здоровую дочку положили мне на живот в родзале, я разрыдалась.

Переживаниям пришел конец. На моем лице появилась дикая улыбка. Медики «пятерки» вернули мне уверенность, что беременность и роды могут быть счастливыми. Я готова родить третий раз.

Надежда Шиш 27 лет,

сыну 2,8 года, дочке 1 месяц

– Дважды рожала в Борисове. Первую беременность отходила легко. Поступила в Борисовский роддом, когда тот открывался после генеральной уборки. Иначе нужно было бы ехать в Жодино. Мне сделали кесарево из-за слабой родовой деятельности. Второй раз кесарили планово. Настроение было решительно-боевое.

Когда рожала второй раз, в дородовой палате было тесновато. В комнате три на пять метров стояло шесть коек. На кроватях-гамаках было неудобно спать.

Не скажу, что еда в столовой была вкусной. Продукты приносили родные. На этаже был холодильник, пусть и небольшой. Рядом с ним висел список допустимых к употреблению продуктов.

Слабое место Борисовского роддома – санузел. Туалет, вообще, уже отдельная тема для анекдотов. Там два унитаза, а перегородки нет. На дверях табличка «свободно/занято», и у входа почти постоянно небольшая очередь. Но все неудобства неделю можно и потерпеть.

Как работники роддома ориентируются в бесконечном потоке пациенток, загадка, но работают они ответственно, стараются найти подход к каждой женщине. Хотя с этим, возможно, согласятся не все. Если есть вопросы, их обязательно нужно задавать. Когда что-то не получается, то тебе все расскажут, покажут, и не раз. Мне нравится наш медперсонал, во время родов кто-то постоянно находился рядом, поддерживая и подсказывая.


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