Видеофакт: Меркель заговорила по-русски на пресс-конференции с детьми 1 19.09.2017, 16:26

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Фото: EPA

Канцлер ответила на острые вопросы юных германцев.

Канцлер Германии и лидер Христианско-демократического союза Ангела Меркель во время предвыборного турне провела специальную пресс-конференцию для детей, на которой рассказала, что "немножко говорит по-русски" благодаря изучению в школе. Также она ответила на вопросы об отношениях с президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным и назвала любимую футбольную команду. Видео опубликовала "Немецкая волна". Выборы в Бундестаг (нижнюю палату парламента ФРГ) пройдут 24 сентября 2017 года. Должность канцлера получит кандидат от победившей партии.