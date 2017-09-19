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Сержант на блокпосту в Глубоком – голландским журналистам: Сейчас пристрелю!

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  • 19.09.2017, 16:53
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Иностранные журналисты столкнулись с проблемами освещения учений «Запад-2017».

К редактору "Вольнае Глыбокае" Владимиру Скрабатуну приехали коллеги — журналисты голландской газеты, они хотели получить информацию об учениях "Запад - 2017". Скрабатун познакомил их с фрилансером Дмитрием Лупачем и попросил его сопровождать гостей по городу, пишет сайт baj.by.

Голландские журналисты хотели испытать на себе все то, с чем приходится встречаться во время территориальных учений обычным людям в Глубоком и гостям города. К тому же было интересно сделать репортаж, проехать через блок-пост, расспросить у военных об учениях. Как уверял их Дмитрий, ничего не получится. Но, если гости хотят, надо же идти навстречу и не оставлять их в этом деле. Поехали.

По словам Дмитрия, 15 сентября они поехали через Борок, где расположен один из главных блок-постов, перед самым въездом в город. Мешки с песком, грибок, палатка, военные и милиционеры в касках с автоматами.

Журналисты остановились там и, показывая документы, пытались наладить разговор с милиционерами, которые стояли на посту. Им ответили, что никто ничего говорить не будет, потому что идут учения, все засекречено. А также предупредили, что снимать нельзя, так как у них нет на это аккредитации Министерства обороны.

Когда журналисты пытались еще что-то спросить, милиционеры им корректно предложили ехать дальше или возвращаться назад.

И тут из палатки вышел военный в звании сержанта. По словам Дмитрия, он чем-то напомнил ему прораба на стройке, или деревенского бригадира. "Щеки как стерни, лицо цвета земли. Но вид, как у генерала ", — говорит Дмитрий.

И сразу сержант начал разговор, по-видимому, основными словами своего лексикона: "Уё ... отсюда, потому что сейчас пристрелю!".

Журналисты попытались ему что-то о правах и законе рассказать, но в ответ военный начал еще больше ругаться и трясти перед ними оружием. Показалось, что он давно не держал в руках автомат, и теперь с большим удовольствием с его помощью показывает свое преимущество перед безоружными людьми.

Как говорит Дмитрий Лупач, в это время у голландского журналиста Тома глаза округлились, было видно, что он хоть и понимает по-русски, но таких слов не слышал. "Это секретный язык нашей армии, — сказал Дмитрий. — Такой убьет и фамилию не спросит".

Журналисты все же решили ехать вперед, в город. Милиционеры обыскали машину, а военный поднял шлагбаум — палку с привязанной шестерней.

По приезду в город, журналисты пытались еще поговорить с военными или милиционерами, которые были задействованы в учениях, но все оказалось напрасным: больше никакой информации они не получили.

Вместе с тем некоторые интернет-ресурсы писали, что в Глубоком нет ограничений на свободу передвижения и все местные жители довольны учениями.


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