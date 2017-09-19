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Почему кадры чиновниц, фотографирующих печенье, вызывают недоумение

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  • 19.09.2017, 17:16
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Неужели в Беларуси нет важнее проблем, чем новогодние подарочные наборы?

Топ-чиновницы Марианна Щеткина, Лилия Ананич и Лидия Ермошина в качестве представительниц Белорусского союза женщин посетили кондитерскую фабрику «Слодыч», пишет «Салiдарнасць».

Сообщается, что участницы выездного заседания поделились опытом в реализации социальных программ в столице поделились опытом реализации. А также предложили включить в новогодние подарочные наборы помимо конфет печенье и канцелярские принадлежности.

На первый взгляд, фото высокопоставленных чиновниц в колпаках, следящих за процессом изготовления печенья, должны вызывать позитивные эмоции. Но…

Попробуем разобраться, почему фото на фоне сладостей, а также сама новость о новогодних подарках вызывает скорее недоумение, нежели умиление.

У неподготовленного читателя после знакомства с новостью может сложиться впечатление, что в нашей стране больше не осталось серьезных проблем, раз уж целый министр и председатель Центризбиркома лично озаботились содержимым новогодних подарочных наборов.

Нет ни поборов в детсадах и школах, ни ремонтов «по личной инициативе» родителей. Школьники наконец-то перестали с риском для жизни и здоровья ездить на уборку картошки. В школах прекратилась свистопляска с программами и учебниками, утихли неизвестно откуда взявшиеся дискуссии о том, во сколько нужно начинать занятия.

У родителей школьников и дошколят больше не болит голова, как собрать детей к очередному учебному году, не отдав при этом всю зарплату.

На самом деле — нет. Более того, список проблем, которые волнуют белорусов, гораздо больше, чем наличие печенья в новогоднем подарке, не исчерпывается вышеперечисленным. И их не решить дополнительной пачкой «Слодыча».


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