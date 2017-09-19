закрыть
19 сентября 2017, вторник, 17:56
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Правительство Молдовы будет разбираться с Додоном в суде

  • 19.09.2017, 17:33
Игорь Додон Фото: EP

Президент Молдовы повторно отказывается назначать предложенного премьером министра.

Правительство Молдовы на специальном заседании во вторник приняло решение запросить Конституционный суд, что делать в случае, если президент повторно отказывается назначать предложенного премьером министра, передает ТАСС.

«Правительство обращается в Конституционный суд за пояснениями части 6 статьи 98 конституции Молдавии, чтобы разъяснить действия, которые могут предпринять премьер-министр и парламент страны, если президент повторно отказывается назначать министра. Действия правительства направлены на то, чтобы избежать блокировки министерства обороны», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Ранее премьер Павел Филип высказал мнение, что президент Игорь Додон нарушит конституцию, если не утвердит повторно предложенного правительством кандидата в министры обороны Евгения Стурзу. Додон уже второй раз отклонил его кандидатуру, объяснив, что у Стурзы нет необходимого опыта для такой работы, и предложил на этот пост генерала Виктора Гайчука, который уже возглавлял оборонное ведомство в 2001—2005 годах.

В беседе с корреспондентом ТАСС глава Молдовы подчеркнул, что никогда не утвердит кандидатуру Стурзы. Он заявил, что его «позиция остается прежней», он настаивает «на профессиональном военном».

Отношения между ветвями власти в Молдове обострились после того, как в сентябре правительство решило направить молдавских военных на учения НАТО в Украине вопреки запрету президента, который считается верховным главнокомандующим. В ответ Додон издал приказ, запрещающий военным покидать пределы страны без его разрешения, и потребовал отставки исполняющего обязанности министра обороны.

После этого лидер правящей в Молдове Демократической партии Владимир Плахотнюк сообщил, что парламент соберется на специальное заседание, где примет ряд законов, ограничивающих деятельность главы государства. По его словам, в первую очередь будут внесены поправки в закон «О национальной обороне», которые позволят правительству направлять молдавских военных на учения за рубежом без согласия президента.


Мнение

Бойтесь чиновников, дары принимающих
Бойтесь чиновников, дары принимающих Владимир Шанцев
Защищать Лукашенко будет некому
Защищать Лукашенко будет некому Ирина Халип
Власти уже проиграли
Власти уже проиграли Cветлана Калинкина
Колумб был Трамп
Колумб был Трамп Аркадий Бабченко


Интервью

Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются