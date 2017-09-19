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Эксперты выбрали лучший белорусский музыкальный альбом 2017 года

  • 19.09.2017, 17:38

Критикам пришлось выбирать из 119 альбомов.

За первые шесть месяцев 2017 года беларуские музыканты выпустили 119 альбомов. Да, именно 119 альбомов – это много. Сайт Experty.by изучил каждый из них, составил рейтинг и объявил, что почетное первое место получает минская группа арт-рокеров Tonqixod, явившая миру диск под названием «Колер, якога няма», пишет сайт kyky.org.

Кто такие Tonqixod

Трое мужчин, которые решили сколотить группу в 2012 году. В 2014 музыканты выпустили дебютный альбом «Прадмова», который собрал гору наград на ежегодной беларуской премии Experty.by 2015. В том числе победил в номинации «Лучший рок-альбом», опередив культового Лявона Вольского.

«Колер, якога няма» – вторая полноформатная работа Tonqixod. На этот альбом, кстати, музыкантам помогли насобирать обычные люди посредствам краудфандинга.

«Это пафос в разрешенных дозах, рок во всех испостасях и попытка его деконструкции, скромная фьюжанутость с элементами неприкрытого дешевого цирка», – вот так нескромно говорят музыканты Tonqixod про свой новый диск.

К слову, послушать лучший альбом года можно будет 29 сентября, в малом зале театра имени Янки Купалы.

А здесь можно узнать, какие еще музыкальные альбомы беларусов вошли в топ-10 лучших по версии Experty.by.


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