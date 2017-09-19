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Кремль остановили

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  • 19.09.2017, 18:15
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У российского правителя уже нет сил для оккупации стран.

- Сенат США одобрил предложенный Пентагоном проект оборонного бюджета на 2018 финансовый год, в котором $500 млн предусмотрено на помощь Украине. Что это значит?

США выделяют Украине $500 млн, на которые она сможет закупить американскую военную технику. Прежде всего, это радиолокационные системы, противоминное оборудование и даже какие-то корабли. Новость-то только в сумме, но в общем-то Конгресс США регулярно требовал от исполнительной власти обеспечить Украину оружием и дать ей возможность для самообороны, - рассказал obozrevatel.com независимый военный аналитик Александ Гольц.

Все эти годы исполнительная власть в США скептически относилась к таким предложениям. Но в последнее время и в Пентагоне и в Госдепе стали говорить, что в этой ситуации надо обеспечить Украину оружием.

- В начале сентября Путин сказал, что если США предоставят летальное оружие Украине, то боевики могут " направить имеющееся у них оружие в другие зоны конфликта, которые чувствительны для тех, кто создает проблемы для них".

- Да, у него возможен ответ на передачу вооружений. Но к сожалению, нельзя исключать, что отдельные горячие головы в Украине неправильно воспримут эти поставки и посчитают, что у них достаточно сил, для восстановления украинского суверенитета военным путем.

- А в Кремле так не могут посчитать, что у них достаточно сил двинуться дальше в Украине?

- Понимаете, сейчас не стоит вопрос о том, что… У России достаточно сил, чтобы нанести военное поражение украинской армии. Вопрос не в этом. Вопрос в том, а что дальше? В 2014-ом году Кремль остановили именно эти соображения. Что победить-то сил хватит, а вот оккупировать Украину или какую-то часть Украины – сил уже нет. Это разные вещи.

- То есть угрозы Путина – это не больше, чем угрозы?

- Не думаю, что это нечто больше.


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