Дмитрий Тымчук: К Беларуси слишком много вопросов 7 19.09.2017, 18:42

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Спецслужбы Беларуси знали о проводящейся ФСБ РФ спецоперации в отношении Павла Гриба.

Об этом в «Фейсбуке» пишет руководитель украинского Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук:

- Состояние удерживаемого в России украинца Павла Гриба ухудшается - заявил отец похищенного украинца.

Понятно, что мы должны делать все возможное для освобождения из застенков российского гестапо нашего соотечественника.

Но мы до сих пор не получили ответа от властей Беларуси на вопрос – каким образом на территории этой страны российские спецслужбы проводят спецоперации против граждан Украины. Невнятные изречения замминистра иностранных дел Беларуси Кравченко ("надеемся, что это не обострит отношения Беларуси с Украиной") позвольте ответом не считать.

Здесь видится два варианта:

Вариант 1. Спецслужбы Беларуси знали о проводящейся ФСБ РФ спецоперации (а, зная масштаб работы госбезопасности РБ, это не выглядит фантастикой), позволили ее провести (а то и оказали помощь) и, таким образом, сделали Беларусь соучастницей этой антиукраинской акции.

В этом случае заверения Лукашенко в июле сего года в контексте учений "Запад-2017", что территория Беларуси не будет использоваться для агрессии против Украины, выглядит, мягко говоря, лукавством.

Вариант 2. Российские спецслужбы используют территорию Беларуси для спецопераций против граждан Украины вне ведома властей РБ. Проще говоря, власти РБ не контролируют собственную страну и, соответственно, не несут ответственности за действия россиян на ее территории.

В этом случае июльские заверения Лукашенко выглядят вовсе как анекдот.

Официальному Минску явно не мешало бы наконец объясниться. Слишком много возникло вопросов.