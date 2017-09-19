На учениях «Запад-2017» Россия применила «изделие 188М» 10 19.09.2017, 19:06

7,809

Фото: otvaga2004

Т-90М, или «Изделие 188М», оснащен новой башней с кормовым бронированным модулем.

Россия применила ряд новейших танков на совместных военных учениях «Запад-2017» Вооруженных сил России и Беларуси. В их числе созданный в рамках проекта «Прорыв-3» танк Т-90М («изделие 188М»), «реактивный» Т-80БВМ и Т-72Б3 с дополнительной защитой. Фотографии боевых машин на учениях опубликовало Минобороны России, пишет tut.by.

Т-90М («изделие 188М») и БМПТ «Терминатор».Фото: Минобороны России

Т-90М, или «изделие 188М», оснащен новой башней с кормовым бронированным модулем, в котором размещается часть основного боекомплекта. Здесь есть всесуточная автоматизированная СУО «Калина», динамическая защита нового поколения «Реликт», новая 125-мм пушка 2А82, современные средства связи, более мощный двигатель В-92С2Ф и другое оборудование.

Т-80БВМ. Фото: Минобороны России

Т-72Б3 — новейшая российская модификация танка Т-72, которая отличается новым двигателем мощностью 1130 лошадиных сил и более совершенной системой управления огнем. Танк также получил бортовые экраны с комплектом съемной модульной защиты.

Т-72Б3. Фото: Минобороны России

Модернизация танков Т-80БВМ проводилась с учетом сирийского боевого опыта. Начальник главного автобронетанкового управления российской армии Александр Шевченко отметил, что в скором времени начнутся государственные испытания этого танка.

Напомним, на российско-белорусских учениях «Запад-2017» вертолет Ка-52 дал залп по толпе зрителей.

14 сентября официально начались российско-белорусские учения «Запад-2017» на территории Беларуси. Для переброски российского контингента задействовано рекордное количество железнодорожных вагонов – более 4-х тысяч. Многие политики и военные эксперты считают, что российские войска после учений останутся в Беларуси.

В учениях задействовано шесть военных полигонов на территории Беларуси, а также участки местности Глубокое и Дретунь в Витебской области.

8 сентября на Октябрьской площади в Минске прошла Акция предупреждения с требованием отмены учений «Запад-2017».