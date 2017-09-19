Как не остаться без пенсии, если уехал работать в другую страну? 20 19.09.2017, 19:30

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Нужно учитывать несколько нюансов пенсионной системы.

В XXI веке работой за границей уже никого не удивишь, но пенсионные выплаты пока еще не успели адаптироваться к современным условиям. Как поработать в другой стране и не остаться без денег на старости лет? Kp.by разбирался вместе с Минтруда.

Если работаете в другой стране, страховые взносы можете платить сами

Представим ситуацию: вы решили на какое-то время уехать работать за границу. Не на ПМЖ, а просто для того, чтобы набраться опыта в иностранной компании и вернуться домой. Зачтутся ли эти годы в стаж, когда позже вы будете выходить на пенсию?

Здесь есть два варианта. Первый (и оптимальный) – самому позаботиться обо всем заранее.

- Если вы работаете за границей, но при этом по-прежнему остаетесь лицом, зарегистрированным на территории Беларуси, у вас есть право самостоятельно уплачивать взносы в Фонд соцзащиты, - рассказывает Лариса Яшкова, заместитель начальника главного управления пенсионного обеспечения Министерства труда и соцзащиты. – Тем самым, уплачивая взносы в установленном порядке, вы будете формировать себе страховой стаж, общий трудовой стаж, а также заработок для исчисления пенсии.

Размер взносов будет таким же, как и для всех, кто работает в Беларуси. Но есть нюанс. Работая в Беларуси, мы перечисляем в Фонд соцзащиты всего 1% от своей зарплаты. Основную часть взносов на пенсионное обеспечение (28%) за нас платит работодатель (еще 6% он уплачивает на социальное страхование, но в данном случае нас интересуют только пенсионные взносы). Однако если работодатель за границей, то бремя взносов полностью ложится на ваши плечи. А это ни много ни мало 29% от зарплаты!

Есть и приятная новость. На самом деле это не означает, что вам каждый месяц придется тратить на свою будущую пенсию чуть ли не треть заработка. Вы сами можете определить ту сумму, с которой будете платить страховые взносы, и именно она будет принята при исчислении размера пенсии. Главное, чтобы она не была ниже минимальной зарплаты по стране (сейчас – 265 рублей).

- Дело в том, что если заработок, с которого уплачиваются страховые взносы, будет ниже минимальной зарплаты, то периоды работы будут засчитываться в стаж не полностью, а с поправочным коэффициентом, - объясняет Лариса Яшкова. Проще говоря, продолжительность стажа уменьшится пропорционально уплаченным страховым взносам.

Итого, если вы работаете за границей, то размер взноса на будущую пенсию на данный момент составляет 76 руб. 85 коп. в месяц (это 29% от текущего размера минимальной зарплаты по стране).

Если нет договора между странами, можно остаться без пенсии за иностранный стаж

Если вы уехали работать в другую страну и не позаботились о взносах, то в Беларуси у вас не будет формироваться стаж. Получается, все эти годы для вашей будущей пенсии потеряны? Не обязательно. Есть и второй вариант, который, правда, может подойти далеко не всем.

- Если человек работает за пределами Беларуси легально и его страхует наниматель в соответствии с законодательством той страны, где находится место работы, то вполне возможно, что он будет получать пенсию от этой страны. Но только при условии, что с ней у Беларуси имеется соглашение или договор в сфере пенсионного обеспечения, - говорит Лариса Яшкова.

Стран, с которыми мы заключили договоры или соглашения, предусматривающие экспорт (то есть взаимные перечисления) пенсий, не так много. Это Россия, Литва, Латвия и Азербайджан. В каждом из этих документов прописаны свои условия и нормы пенсионного обеспечения: например, о том, как именно при начислении пенсии будет учитываться иностранный стаж. Поэтому, если вас интересует конкретная страна, лучше заранее изучить соответствующий документ. Это можно сделать на сайте Министерства труда и соцзащиты (mintrud.gov.by) в разделе «Пенсионное обеспечение».

- Договоры в сфере пенсионного обеспечения прорабатываются и заключаются при наличии обоюдной инициативы сторон. То есть инициатива должна исходить не только со стороны Беларуси, но и со стороны другого иностранного государства, - объясняет Лариса Яшкова. – Например, с Польшей такое соглашение пока не подписано, но благодаря заинтересованности обеих сторон сегодня мы уже находимся на стадии его заключения. Аналогичная ситуация, к примеру, с Чехией. Заключение договора - это не быстрый процесс, порой в силу различных причин он растягивается на годы. Поэтому, уезжая на работу в другую страну, нужно изучить связанные с этим вопросы, в том числе, касающиеся формирования пенсионных прав. Выезжая на работу в страну, с которой у Беларуси нет договора или соглашения в сфере пенсионного обеспечения, вы должны отдавать себе отчет в том, что о формировании своей будущей пенсии вы должны побеспокоиться сами. Если вы решите не уплачивать взносы в Фонд соцзащиты самостоятельно, то должны понимать возможные последствия от такого решения.

Будут ли платить пенсию за белорусский стаж, если вы уехали жить за границу?

Нередко происходит и обратная ситуация: человек жил и работал в Беларуси, а потом уехал в другую страну и пенсию планирует получать тоже там. Что в таком случае будет с белорусским стажем? Положены ли за него хоть какие-нибудь выплаты?

- Национальное законодательство не предусматривает экспорт пенсии. Оно обеспечивает выплатами тех, кто проживает на территории страны, - рассказывает Лариса Яшкова. – Возможность экспорта пенсии может быть предусмотрена договорами или соглашениями в сфере пенсионного обеспечения, которые Беларусь заключила с другими странами. Универсальной схемы здесь нет, все зависит от конкретного соглашения. Например, договор с Латвией, по которому каждая страна назначает и выплачивает пенсию за свой стаж. Если у гражданина, живущего в Латвии, есть 10 лет стажа в Беларуси и 30 лет в Латвии, то мы будем экспортировать ему пенсию за 10 лет. Причем, согласно положениям договора с Латвией, под белорусским стажем понимается стаж работы в БССР (до 1 января 1992 года) и в Беларуси. Еще раз подчеркну, что это не типовые правила. Условия, прописанные в договорах с другими странами, могут отличаться.

А еще не стоит забывать и о том, что пенсионных договоров с другими странами, предусматривающих экспорт, у нас пока не много. Так что если вы уехали жить в США или, скажем, в Германию, то на данном этапе получать там пенсию от Беларуси за годы работы на ее территории вы не сможете.

Нужны ли справки о зарплате для подтверждения советского стажа?

Все больше белорусов, выходя на пенсию, сталкиваются с вопросом советского стажа, наработанного на территории других стран – например, той же России. Нужно ли как-то особенно подтверждать этот «советский иностранный» стаж?

- В качестве подтверждения советского стажа (до 1 января 1992 года) используются записи в трудовой книжке. Если они оформлены надлежащим образом, то этого достаточно, - говорит Лариса Яшкова.

А если старой трудовой книжки не сохранилось?

- Взамен записей в трудовой книжке принимаются документы, которые в установленном порядке могут подтверждать стаж работы. Например, справки, выданные работодателем на основании лицевых счетов или ведомостей, архивные справки, - перечисляет Лариса Яшкова. – Подтверждение зарплаты при этом не нужно, за исключением случаев, когда зарплата необходима для исчисления размера пенсии. В Беларуси при назначении пенсии в текущем году заработок определяется за последние 23 года стажа работы подряд. То есть у тех, кто последние 23 года подряд работал без перерывов, этот период начинается с 1994 года. Таким гражданам советская зарплата для исчисления пенсии не потребуется.

Кстати, если вы работаете, то поиском и сбором всех документов, необходимых для назначения пенсии, обязан заниматься ваш работодатель. А если нет, то все предстоит делать самому. По вопросам, касающимся сбора необходимых документов, назначения и выплаты пенсий, можно обращаться в управление по труду, занятости и социальной защите по месту жительства, а по вопросам уплаты страховых взносов – в районный отдел Фонда соцзащиты по месту жительства.