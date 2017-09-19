Жильцы элитного комплекса в Уручье отгородились забором и не дают проходить через их двор 25 19.09.2017, 19:53

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Фото: realt.onliner.by

Жителям соседних домов теперь приходится делать огромный крюк и проходить через лужи и грязь вдоль леса.

Товарищество «Ясный бор» находится на пересечении проспекта Независимости и улицы Стариновской в Уручье. Это те самые малоэтажные домики из красного кирпича, которые бросаются в глаза на выезде из города. Долгие годы жилой комплекс прекрасно вписывался в жизнь района и не вызывал никаких вопросов, но не так давно на калитках забора, установленного по всему периметру жилого массива, появились замки.

Так жильцы домов решили обезопасить себя и своих детей от посторонних. Хорошей такая идея показалась далеко не всем: жители соседних домов утверждают, что из-за закрытых калиток им приходится делать огромный крюк и проходить через лужи и грязь вдоль леса. Оnliner.by рассказывает о жизненном конфликте.

Забор вокруг «Ясного бора» появился уже давно, однако калитки на одной стороне двора никогда не закрывались. Но после заселения нескольких домов по соседству жильцы приняли решение установить на калитки замки и каждый раз закрывать их за собой, чтобы через территорию комплекса не проходили посторонние.

Вполне рациональный для владельцев квартир в уютных домиках план показался не таким уж хорошим другим жителям Уручья. Со слов местной жительницы Юлии, теперь им приходится проходить к проспекту вдоль леса, где после дождя скапливаются огромные лужи.

— Я всегда ходила в один из этих домов на фитнес. И вот в очередной раз иду привычным маршрутом — на калитке замок, а по дорожке растерянные люди возвращаются. В это время идет нормальный такой дождь, везде лужи, грязь. Те, кто мест не знает, стоят, смотрят по сторонам, ищут глазами местных (чтобы открыл кто-нибудь), парень передо мной полез через забор, я пошла через лес... В общем, обувь я теперь вряд ли отмою. Если дела так и дальше пойдут, на фитнес осенью я ходить не буду: слишком неудобно туда добираться по грязи.

Если они не хотят, чтобы там ходили посторонние, зачем они сдают помещения под центры бытовых услуг? Там мамы деток в центр развития водят, совсем маленьких, в колясках. Им как быть? — делится эмоциями Юлия.

О такой же проблеме рассказала еще одна жительница микрорайона по имени Надежда. Со слов женщины, она уже обращалась во многие инстанции с просьбой разобраться в проблеме, но вопрос до сих пор остается нерешенным.

— Мы живем неподалеку, на улице Садовой. Всю жизнь ходили этой дорогой, а теперь приходится думать, как в аптеку попасть. Уже звонили в ЖКХ, на сайт 115.бел отправляли снимки, но вразумительного ответа, насколько это вообще законно, никто не дал. Сначала жители комплекса просто закрыли калитку на замок, а сейчас вообще заварили ее наглухо. Насколько я знаю, по проекту им было разрешено установить забор только по одной стороне дома, но никак не по периметру, — огорчается Надежда.

Как объяснили в КУП «ЖКХ Первомайского района г. Минска», итогового решения по дальнейшим действиям нет, но обсуждение идет.

— На сегодня у товарищества нет постоянного председателя, его обязанности мы временно возложили на себя, но решение по закрытию прохода жильцы приняли сами на одном из собраний, — рассказали в ЖКХ. — Дело в том, что в нашем микрорайоне недавно было сдано несколько новых домов, людей стало больше. Жильцы решили, что будет безопаснее ограничить посторонним вход в свой двор.

Неподалеку есть еще одна калитка, через которую можно пройти. Жильцы комплекса проложили к ней дорожку, завезли машину песка, утрамбовали. Мы знаем, что разгорелся небольшой конфликт, и обсуждаем его решение. Кроме того, мы пытаемся отыскать документы, которые подтвердят или опровергнут разрешение на строительство забора вокруг комплекса. Пока же забор останется в таком виде.