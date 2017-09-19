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Россия тотально бедна

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  • 19.09.2017, 20:20
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Источник: cartoon.kullchiki.ru

Экономия на предметах первой необходимости видна невооруженным глазом.

"В России больше нельзя повышать налоги, сборы, тарифы. Вообще нельзя. Не знаю, чем там думает правительство путина-медведева, придумывая новые сборы. Мне кажется, уже очевидно, что нельзя, нельзя больше с людей сдирать ни копейки выше того, что уже сдирается", - пишет в «Фейсбуке» российский сценарист и общественный деятель Олег Козырев.

По словам Козырева, многие, очень многие с трудом оплачивают коммуналку.

«Экономия на еде видна невооруженным глазом - зайдите в любой магазин в дни акций и скидок. Некоторые вообще только по скидкам продукты покупают, т. к. по обычной цене не могут себе уже позволить. Транспорт просто разорителен. И если работа в городе, люди еще как-то выкручиваются, но если им приходится ездить на работу в электричке - то только зайцем.

Про лекарства и медпомощь вообще многие забыли - просто нет денег на лекарства, и все. Лечатся луком да чесноком от всех болезней, и это не от хорошей жизни.

Россия тотально бедна. Просто преступление сегодня даже думать о повышении поборов с людей", - написал сценарист.


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