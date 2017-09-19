Как белорусам съездить в Киев за $10, а в Милан за 18 евро 1 19.09.2017, 20:26

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Куда дешево полететь и поехать осенью и зимой.

Сегодня citydog.by рассказывает, куда и за сколько можно улететь или уехать.

В КИЕВ И ОБРАТНО ЗА 20 РУБЛЕЙ

Распродажа от фирмы Intercars началась сегодня в 09:30. В рамках акции можно купить билеты в Киев и обратно на любые даты всего за 20 руб. Единственный нюанс – на одну дату всего 5 акционных билетов, поэтому не рассказывайте коллегам о распродаже и уж тем более не доверяйте им промокод KIEV50. А то ж все разберут, вам не хватит.

В ГДАНЬСК НА НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ ЗА 20 ЕВРО

В январе-феврале можно недорого слетать в Гданьск – билеты из Вильнюса и обратно по 20 евро. Вот только осталось их не то чтобы много. На выбранную дату, например, было всего два места. Но мы не бронировали, оставили для вас.

В МИЛАН ЗА 18 ЕВРО

Ryanair устроил распродажу билетов в Италию в октябре и ноябре. Например, из Варшавы в Милан и из Милана в Варшаву – 18 евро. Если вдруг вы из тех, кто во всем ищет подвох, подумайте вот о чем: акция идет довольно давно, а билеты до сих пор есть.

НИКУДА ИЗ-ЗА RYANAIR

Если уже полезли бронировать билеты в Италию, то вот вам опасения. С Ryanair теперь можно вообще никуда не улететь. В пятницу вечером авиакомпания опубликовала заявление о том, что следующие 6 недель будут отменять 40–50 рейсов в день, рассказывает сайт vandrouki.by.

Правда, в ту самую пятницу отменили целых 80 рейсов, ссылаясь на то, что авиакомпании нужно улучшить свою общесистемную пунктуальность. Проверить, отменили ваш рейс или нет, можно на странице авиаперевозчика, где каждый день обновляется информация.