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В Беларуси строят все меньше жилья

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  • 19.09.2017, 20:44
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ФОТО: ДМИТРИЙ БРУШКО

Объем жилищного строительства за восемь месяцев снизился на 12,8%.

В Беларуси за январь-август было введено в эксплуатацию 2,33 млн. кв. м жилья общей площади, сообщает belmarket.by. Объемы строительства уменьшились на 12,8%.

Строительство жилья с господдержкой сократилось на 44,9% до 359,2 тыс. кв. м.

Сильнее всего объемы жилищного строительства упали по итогам восьми месяцев в Гродненской области они сократились на 33,2% до 189,9 тыс. кв. м., в том числе с господдержкой — на 70,1% до 30,5 тыс. кв. м. В Минской области отмечается наименьшее снижение объемов жилищного строительства. Здесь они упали всего на 5,5% до 664,2 тыс. кв. в, том числе с господдержкой — на 12% до 127,6 тыс. кв. м.


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