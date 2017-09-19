Зарплаты в Польше растут в три раза быстрее цен 2 19.09.2017, 21:08

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За последние 12 месяцев средний прирост зарплат в Польше составил 65 евро.

Средняя заработная плата в компаниях, в которых трудоустроены не менее 10 человек, в августе составила 4 тыс. 4923 злотых без вычета налогов (около 1 тыс. 60 евро), то есть на руки работник получает около 3 тыс. 200 злотых (около 750 евро). Об этом сообщило Главное статистическое управление. Такие данные говорят о значительном росте средней зарплаты за год. Кроме того, темпы роста заработной платы в три раза выше среднего роста цен в стране, передает «Радио Польша».

В то же время, третий месяц подряд уровень зарплат в Польше понемногу падает. Среднее вознаграждение в предпринимательском секторе в июле составляло 4 тыс. 502 злотых, а в июне – 4 тыс. 508 злотых. Несмотря на это, работникам не на что жаловаться, так как за последние 12 месяцев средний прирост зарплат составил 280 злотых (почти 66 евро), то есть 6,6%.

Стоит отметить, что заработная плата в Польше растет более чем в три раза быстрее цен на продукты и услуги. Таким образом покупательская способность поляков увеличивается.

Средний темп роста цен оценивается в 1,8%, хотя, конечно, для разных групп товаров эти пропорции отличаются. Цены на продовольственные товары и безалкогольные напитки за год увеличились на 4,3%. В то же время, стоимость одежды за год в Польше снизилась примерно на 5,7%.