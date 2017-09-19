закрыть
19 сентября 2017, вторник, 22:14
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Вокруг света за 79 дней: Новый рекорд британского велосипедиста

  • 19.09.2017, 21:29
Марк Бомонт
Фото: EPA

Марк Бомонт ехал на велосипеде по 16 часов в день, а спал - лишь по пять часов.

Велосипедист из Шотландии Марк Бомонт установил новый мировой рекорд, объехав вокруг света на велосипеде за 79 дней. Для этого ему приходилось ежедневно проезжать в среднем по 386 км, передает русская служба BBC.

34-летний спортсмен прибыл в Париж на один день раньше установленного срока, преодолев в общей сложности 30 тысяч км. У Триумфальной арки его ждала толпа поклонников.

В 2008 году Бомонт уже ставил мировой рекорд: тогда он проехал вокруг света за 194 дня. Однако с тех пор этот рекорд был побит другими велосипедистами: последнее кругосветное велопутешествие длилось 123 дня.

Чтобы побить этот рекорд, Бомонт ехал на велосипеде по 16 часов в день, а спать ему приходилось лишь по пять часов в сутки.

Он начал свой путь 2 июля в Париже и проехал через Европу, Россию, Монголию и Китай. Затем он пересек всю Австралию, Новую Зеландию и Северную Америку, после чего вышел на финишную прямую, которая пролегала через Португалию, Испанию и Францию.

В ходе заезда Бомонт также установил рекорд для Книги рекордов Гиннеса за наибольшее число миль, преодоленных на велосипеде в течение месяца. За этот период он проехал от Парижа до Перта (Австралия), преодолев расстояние в 11315 км.

Бомонт вдохновлялся романом Жюля Верна "Вокруг света за 80 дней"

Велопутешественники-рекордсмены

- В мае 2016 года американская велосипедистка Аманда Кокер установила мировой рекорд, проехав за 12 месяцев 138,5 тысячи км. В среднем она проезжала примерно 381 км в день.

- В марте 2015 года австриец Кристоф Штрассер установил рекорд по преодолению максимального расстояния в течение 24 часов. За сутки он проехал 896 км.

- В 2013 году британка Мария Лейджерстам стала первым человеком, которому удалось достичь Южного полюса на велосипеде. Ее трехколесный велосипед был усовершенствован для передвижения по Антарктиде.

- В 2003 году бельгийцы Зигфрид Верхайак и Люк Беле и датчанин Мартин Абсербалль совершили самое высокогорное велопутешествие, проехав на высоте 7008 м по снежному покрову горы Музтаг в Китае.

- В 1985 году австралиец Ханспетер Бек совершил самое длинное путешествие на одноколесном велосипеде: он проехал 6237 км от Порт-Хедленда до Мельбурна за 51 день 23 часа и 25 минут.

"Это было, бесспорно, самое жестокое испытание, через которое когда-либо проходило мое тело и мой мозг. Физическая и моральная выдержка была необходима мне каждый день, но меня окружала прекрасная команда", - рассказал спортсмен.

"Успех кругосветного путешествия за 80 дней показывает, что то, что кажется невозможным, на самом деле возможно, и раздвигает рамки спорта, требующего выносливости", - говорит Бомонт.

По его словам, за время путешествия приходилось быстро привыкать к разным условиям климата и проезжать через совершенно незнакомые ему территории, такие как Россия и Монголия.

В северном полушарии путешественнику приходилось ехать при минусовых температурах, а в Северной Америке - дышать воздухом, задымленным в результате лесных пожаров.

За время путешествия Бомонт дважды падал с велосипеда, и после падения в России ему была оказана срочная стоматологическая помощь. На протяжении всего маршрута его сопровождала команда поддержки, в которую входили в том числе механик, диетолог, врач и менеджер.

Марк начал заниматься велосипедным спортом в 12-летнем возрасте. Тогда он совершил свое первое большое путешествие, проехав 233 километра по Шотландии.


Мнение

Бойтесь чиновников, дары принимающих
Бойтесь чиновников, дары принимающих Владимир Шанцев
Защищать Лукашенко будет некому
Защищать Лукашенко будет некому Ирина Халип
Власти уже проиграли
Власти уже проиграли Cветлана Калинкина
Колумб был Трамп
Колумб был Трамп Аркадий Бабченко


Интервью

Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются