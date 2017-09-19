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Стали известны подробности нанесения авиаудара по журналистам во время «Запада-2017»

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  • 19.09.2017, 21:42
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Фото: Уголок неба

Conflict Intelligence Team сообщила о трех пострадавших после пуска ракеты российским вертолетом.

Три человека получили ранения в результате непроизвольного пуска ракеты с вертолета во время военных учений "Запад-2017" в Ленинградской области.

Об этом говорится в справке, которую российская исследовательская группа Conflict Intelligence Team разместила в своем Twitter, пишет gordonua.com.

Справка представляет собой доклад об обстоятельствах происшествия. Указано, что инцидент произошел 16 сентября в 14.47.

Причиной залпа стал "самопроизвольный сход" ракеты ведомого пары боевых вертолетов.

"На земле получили легкие ранения три человека и повреждены две машины", – говорится в документе.

19 сентября российские СМИ сообщили, что во время учений "Запад-2017" на полигоне Лужский под Санкт-Петербургом вертолет Ка-52 запустил ракеты класса "воздух-земля" по зрителям. Упоминалось, что пострадали два журналиста.

В минобороны РФ подтвердили факт инцидента, но точную дату не указывали.


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