Ученые назвали главный секрет долголетия 1 19.09.2017, 21:48

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Очередным рецептом долголетия поделились американские специалисты.

По их словам, для того, чтобы прожить подольше, человек должен умерить потребление калорий, пишет healthyliving.com.ua.

Исследователи пришли к заключению, что минимизация в рационе жирной калорийной жирной пищи стимулирует генные мутации, направленных на увеличение продолжительности жизни. Более того, процесс старения также замедляется: чем дольше живет особь, тем позже наступают возрастные изменения.

Свои исследования американские ученые проводили на лабораторных мышах и обезьянах. Специалисты взяли у них анализ крови и проследили эпигенетический дрейф. Такой же анализ они провели с кровью человека.