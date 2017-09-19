Кандидат на пост посла США в РФ: Нет сомнения, что Россия вмешалась в выборы в Америке 19.09.2017, 22:21

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Джон Хантсман

В Сенате прошли слушания по кандидатуре нового американского посла в Москве.

Во вторник в Комитете Сената по международным делам прошли слушания по кандидатуре на пост нового посла в России – экс-губернатора штата Юта республиканца Джона Хантсмана-младшего, сообщает golos-ameriki.ru.

Сенаторы поддержали кандидатуру Хантсмана на пост посла США в Москве.

В начале своего выступления Джон Хантсман заявил, что нынешняя политика Москвы является одним из главных внешнеполитических вызовов, с которым сталкиваются США. При этом у Соединенных Штатов есть потребность выстраивать по целому ряду глобальных вопросов отношения с Россией как с ядерной сверхдержавой и постоянным членом СБ ООН. Однако при этом, подчеркнул Хантсман, США должны учитывать, что Россия сейчас продолжает угрожать безопасности и стабильности в Европе, в том числе нарушая суверенитет и целостность территории своих ближайших стран-соседей.

Хантсман отметил, что его главной задачей в Москве будет продвижение американских интересов в ключевых для США сферах: борьба с международным терроризмом, разгром «Исламского государства», укрепление международного режима ядерного нераспространения, политическое решение сирийского конфликта и урегулирование кризиса в Украине на основе уважения суверенитета и восстановления территориальной целостности этой страны.

В случае утверждения на пост посла, Хантсман также намерен налаживать контакты с лидерами и активистами российского гражданского общества, развивать американо-российские культурные и гуманитарные связи и укреплять безопасность американской дипломатической миссии в России.

Хантсман обозначил и свою позицию по вопросу о вмешательстве России в ход президентских выборов в США в 2016-м году.

«Нет сомнений, подчеркиваю, их нет, что российские власти вмешивались в выборы в США в прошлом году», - отметил он.

Политическая биография кандидата на пост посла в России

Джон Мид Хантсман-младший родился в 1960-м году в семье мормона-миллиардера Джона Хантсмана-старшего, основателя крупной химической компании.

После окончания университета Хантсман поступил на работу в Белый дом при президенте Рональде Рейгане. Президент Джордж Буш-старший назначил его послом в Сингапуре. Позднее он служил торговым представителем при президенте Джордже Буше-младшем.

В 2004 году Хантсман выдвинул свою кандидатуру на должность губернатора Юты, пообещав упростить налоговый кодекс штата, развивать промышленность и реформировать установленные под влиянием мормонов ограничения на торговлю алкоголем. Он легко добился переизбрания на этот пост, получив 58 процентов голосов.

В мае 2009 года президент Барак Обама назначил Джона Хантсмана на должность посла США в Китае. Хантсман в совершенстве владеет китайским языком. В 2011 году он покинул этот пост и вернулся в США.

В январе 2014 года Хантсман стал председателем вашингтонского аналитического центра «Атлантический совет» (The Atlantic Council). Журнал Foreign Policy называл Джона Хантсмана реалистом в международных отношениях. Журнал Forbes в 2016 году оценил его состояние в $1 млрд.

Ожидается, что в ближайшее время посол США в России Джон Теффт покинет Москву. Тем временем, 31 августа в Вашингтон прибыл новый посол Российской Федерации Анатолий Антонов. Восьмого сентября он вручил верительные грамоты президенту США Дональду Трампу.