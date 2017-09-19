Гомельчане требуют открытия белорусскоязычного детского сада 19.09.2017, 22:35

Белорусы объединяются и отстаивают право на обучение по-белорусски.

16 сентября в рамках проекта «Городские собрания ГДФ» состоялась дискуссия, посвященная белорусскому языку в системе образования. Целью мероприятия было проанализировать возможности обучать и обучаться на белорусском языке в детских садах и школах, сообщает gomel.today.

На встрече присутствовали молодые родители, преподаватели, городские активисты и другие заинтересованные. Обсуждение длилось около 2 часов, в ходе которого было решено начать сбор подписей за открытие белорусскоязычного сада.

Юлия Сивец

Экспертами сентябрьского городского собрания выступили молодые родители, организаторы курсов «Мова нанова» Юлия Сивец и Николай Бенько. Гости поделились, что им не удалось создать белорусскоязычную группу в 160-м детском садике.

Два года назад Юлия Сивец записала сына в 160-й сад, единственный в Гомеле, где есть обучение на белорурусском. Однако такая группа набирается раз в 4 года. Когда родители узнали, что набор будет только в следящем году, то начали писать обращения, ходить на приемы. В итоге администрация согласилась провести родительское собрание. «За два дні да галасавання адміністрацыя папярэдзіла, што будзе сход. Ніякай магчымасці паўплываць на вынікі не было, кантактаў бацькоў не далі. З 25 прысутных трэба было набраць мінімум 20. Гэта абсалютна нерэальна. Нават калі б 18 пагадзіліся, то група не была б створаная», — рассказывает Николай. На самой встрече администрация, рассказала о накопленном опыте и методах работы, Юлии и Николаю на выступление было дано несколько минут, после чего состоялось голосование.

Эксперты отметили, что было важно представить воспитателя, который бы занимался с детьми. А для принятия решения родители должны были быть проинформированы о плюсах обучения на белорусском заранее.

Гости также зачитали выдержки из нормативных документов, объяснив, что в Беларуси 2 государственных языка и граждане вправе выбирать язык обучения. Вместе с тем, белорусский язык дискриминируется. 160-й сад в Гомеле единственный. Для сравнения в Минске есть белорусскоязычный садик и около 20 групп, даже в Польше и Литве предлагается обучение на белорусском.

Участница собрания, глава гомельской ТБМ Алеся Авласевич отметила, что поднимала вопрос обучения на белорусском при посещении личных приемов в отделе образования, спорта и туризма Гомельского горисполкома: «Нам кажуць, што бацькі самі не ідуць. Аднак гэта цэлая праца знайсці 20 зацікаўленых, сабраць подпісы, пахадзіць на прыёмы». Курсы «Мова дзяцей», которые организовывает ТБМ, посещает более 70 детей. Зачастую родители неравнодушны к белорусскому языку и культуре, однако боятся, что после обращений их ребенок вовсе может остаться без места в саду.

Тезис о заинтересованности поддержал учредитель gomel.today Петр Кузнецов: «У мяне ёсць магчымасць адсочваць зацікаўленасць у беларускай мове. Матэрыял, напісаны на мове, чытае ад 700 да 1500 унікальных наведвальнікаў. Не важна будзь гэта артыкул пра канец святла або пра тэматычнае мерапрыемства». Петр заявил, что стоит объединяться и отстаивать право на белорусскоязычное обучение.

Петр Кузнецов

В настоящий момент родители могут повлиять на язык только при подаче заявления. В качестве языка обучения стоит выбирать белорусский. Благодаря инициативе ТБМ в каждом районном отделе образования должна быть очередь для желающих обучаться на белорусском. Исходя из наличия ресурсов отдел потом самостоятельно определяет, где открыть такую группу. «Трэба патрабаваць тое, што рэальна. Але атрымліваецца так, што бацькі павінны змагацца, але мы не разумеем чаму яны павінны. павінен быць выбар. Усе законы на нашым баку», — поделилась Алеся Авласевич.

Участники также обсудили проблемы сферы дошкольного образования: наличие квалифицированных кадров, методической литературы, переполненности групп и другие. В ходе дискуссии было предложено добиться открытия садика, где обучение будет проходить только на белорусском.

«Мы зараз збіраем групу для дзяцей трох гадоў, але што рабіць на наступны год? Зноў змагаца? Але калi мы патрабуем стварэнне садка, то гэта адукацыя будзе для дзяцей усiх узростаў», — заявили Юлия Сивец и Николай Бенько. «Для таго как кожны год гарадския улады не не стварали сабе дадутковую працу, яны могуць вырашыць гэту праблему вельми проста — адчыниць, паспрыяць стварэнню беларускамоунага садка».

Такой садик в каком-то смысле сможет стать элитарным. Интерес к родному языку и культуре с каждым годом растет, что увеличивает потенциальный спрос на белоруссскоязычное обучение.

Участники собрания, представители общественных организаций и медиа также высказали готовность работать с проблемой и подготовили черновик обращения.