В ЕС откроют агентство по кибербезопасности 19.09.2017, 22:46

Агентство будет создано на основе существующего Европейского агентства по сетевой и информационной безопасности.

В Еврокомиссии заявили о намерениях создать Агентство ЕС по кибербезопасности.

Об этом сообщает nv.ua со ссылкой на ЕК.

"Ни одна страна не может в одиночку противостоять проблемам кибербезопасности. Наши инициативы усиливают сотрудничество, чтобы страны ЕС могли решить эти проблемы вместе. Мы также предлагаем новые меры для повышения инвестиций в инновации и содействии кибергигиене", - сказал еврокомиссар по вопросам единого рынка цифровых технологий Андрус Ансип.

Агентство будет создано на основе существующего Европейского агентства по сетевой и информационной безопасности (ENISA).

Кроме того, ему будет предоставлен постоянный мандат, а также агентство будет иметь возможность оказывать государствам-членам эффективную помощь и реагировать на кибератаки.

Агентство по кибербезопасности также поможет ввести общеевропейскую систему сертификации, которую Еврокомиссия предлагает создать для обеспечения использования только защищенной продукции.

"Новые европейские сертификаты по кибербезопасности обеспечат надежность миллиардов устройств ("интернета вещей"), которые имеют отношение к сегодняшней критической инфраструктуре, такой как энергетические и транспортные сети. Сертификаты кибербезопасности будут признаны государствами-членами, таким образом снизятся административные расходы и расходы для компаний", - говорится в сообщении ЕК.