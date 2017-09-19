закрыть
20 сентября 2017, среда, 1:56
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В ЕС откроют агентство по кибербезопасности

  • 19.09.2017, 22:46

Агентство будет создано на основе существующего Европейского агентства по сетевой и информационной безопасности.

В Еврокомиссии заявили о намерениях создать Агентство ЕС по кибербезопасности.

Об этом сообщает nv.ua со ссылкой на ЕК.

"Ни одна страна не может в одиночку противостоять проблемам кибербезопасности. Наши инициативы усиливают сотрудничество, чтобы страны ЕС могли решить эти проблемы вместе. Мы также предлагаем новые меры для повышения инвестиций в инновации и содействии кибергигиене", - сказал еврокомиссар по вопросам единого рынка цифровых технологий Андрус Ансип.

Агентство будет создано на основе существующего Европейского агентства по сетевой и информационной безопасности (ENISA).

Кроме того, ему будет предоставлен постоянный мандат, а также агентство будет иметь возможность оказывать государствам-членам эффективную помощь и реагировать на кибератаки.

Агентство по кибербезопасности также поможет ввести общеевропейскую систему сертификации, которую Еврокомиссия предлагает создать для обеспечения использования только защищенной продукции.

"Новые европейские сертификаты по кибербезопасности обеспечат надежность миллиардов устройств ("интернета вещей"), которые имеют отношение к сегодняшней критической инфраструктуре, такой как энергетические и транспортные сети. Сертификаты кибербезопасности будут признаны государствами-членами, таким образом снизятся административные расходы и расходы для компаний", - говорится в сообщении ЕК.


Мнение

Бойтесь чиновников, дары принимающих
Бойтесь чиновников, дары принимающих Владимир Шанцев
Защищать Лукашенко будет некому
Защищать Лукашенко будет некому Ирина Халип
Власти уже проиграли
Власти уже проиграли Cветлана Калинкина
Колумб был Трамп
Колумб был Трамп Аркадий Бабченко


Интервью

Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются