Делегация РФ в ООН испугалась выступления Дали Грибаускайте 8 19.09.2017, 22:58

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Даля Грибаускайте

Российская делегация покинула зал Генассамблеи ООН перед выступлением президента Литвы, критиковавшей «Запад-2017».

Сегодня на заседании Генеральной Ассамблеи ООН перед выступлением президента Литвы Дали Грибаускайте делегация России покинула зал заседаний, сообщает gordonua.com.

Президент Литвы свое выступление на заседании Генеральной Ассамблеи ООН посвятила вопросу российской агрессии. Выступая на Генассамблее ООН, Грибаускайте заявила, что РФ готовится к нападению на страны Запада.

18 сентября министерство иностранных дел Литвы заявило, что два российских военно-транспортных самолета Ил-76 во время российско-белорусских военных учений "Запад-2017" нарушили воздушное пространство Литвы.

72-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась в Нью-Йорке 12 сентября.