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Украина в ответ на «Запад-2017» проведет учения «Несокрушимая стойкость»

  • 2.09.2017, 8:11

В Украине с 12 по 15 сентября пройдут стратегические командно-штабные учения «Несокрушимая стойкость-2017».

Об этом 1 сентября заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

"Их целью мы рассматриваем наращивание возможностей управления войсками в ходе перегруппировки, ведения оборонительных, стабилизационных и боевых действий", – отметил он.

По его словам, перед этим также состоятся логистические учения.

Муженко пояснил, что порядок подготовки Вооруженных сил Украины скорректировали для "реагирования на внешние угрозы, в частности, связанные с проведением российско-белорусских учений "Запад-2017".

Учения "Запад-2017" пройдут в Беларуси с 14-го по 20 сентября. Военнослужащие РФ начали прибывать в страну 24 июля.

Свое беспокойство по поводу их проведения уже выразили страны Европейского союза, НАТО и Украина.

В августе международное разведывательное сообщество InformNapalm зафиксировало масштабное перемещение российской военной техники по всей линии европейской границы. Эксперты предупредили, что учения могут стать этапом "оккупации и втягивания Беларуси в вооруженный конфликт".


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