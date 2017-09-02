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В Германии построили самый высокий в мире замок из песка

  • 2.09.2017, 8:15

Замок официально занесен в мировую Книгу рекордов Гиннеса как самый высокий.

Об этом сообщает Spiegel.

Над творением в немецком Дуйсбурге из 3500 тонн песка и высотой 16,68 м работали представители 10 наций, которые привнесли архитектурные элементы своих стран.

Достопримечательность уже посетили около 180 тыс. гостей.

Предыдущий рекорд принадлежал замку из песка, построенному весной этого года в Индии, его высота составляла 14,84 м.


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