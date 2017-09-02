Серена Уильямс родила дочь 2.09.2017, 8:19

Имя ребенка пока не разглашается.

35-летняя американская теннисистка Серена Уильямс 1 сентября в больнице в Уэст-Палм-Бич (Флорида) родила дочь, сообщил телеканал WPBF.

Вес новорожденной – 3090 граммов. Имя ребенка пока не разглашается.

О беременности Уильямс-младшая объявила 19 апреля. Отец ребенка – американский интернет-предприниматель Алексис Оганян, один из основателей сервиса Reddit.

В 2018 году теннисистка планирует вернуться на корт.

Серена Уильямс – рекордсменка по количеству побед на турнирах "Большого шлема" в одиночном разряде, у нее 23 титула. Также на счету 35-летней спортсменки четыре золотые олимпийские медали (три из них – за победу в соревнованиях в парном разряде).