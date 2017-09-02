Школьники и родители возмущены расписанием «под Колю» 26 2.09.2017, 8:41

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Первый звонок 1 сентября прозвенел для 110-ти тысяч первоклассников.

А всего за школьные парты сели около миллиона детей. И сели позже, чем в прошлом году.

«В 8 утра было намного удобнее, потому что заканчивались уроки раньше и перерывы были большими».

«У учеников надо было бы спросить хотя бы немного, будет ли им удобно так».

«Для меня легче было бы, чтобы занятия начинались в 8 утра, так как я не буду успевать на свои тренировки», — говорят школьники.

Ни детей, ни родителей, ни учителей не спрашивали

Все началось с того, что Коле Лукашенко сложно рано подниматься. И согласно с инициативой главы государства, школы, которые работают в одну смену, начали работу в 9 утра, другие — в 8:30.

«Вся система образования будет вынуждена перестраивать свой режим работы. В том числе и родители. Зачем это нужно было делать? Я полагаю, просто для оттягивания от реальных проблем, которые существуют в школах», — говорит кандидат педагогических наук Светлана Мацкевич.

А это и вопрос к уровню знаний, и о нехватке самоуправления, и об идеологизации школы.

А еще неделю назад на республиканском педагогическом совещании Лукашенко говорил о школьной форме, которая будет удобной «и для детей из пятой колонны», и своих, «обычных, настоящих».

Журналистка Анна Аземша организовала фотосессию с так называемыми детьми из «пятой колонны». А они показали и одежду, в которой хотят ходить в школы, и то, что ничем не отличаются от других и так же любят свою страну.

«Это страшно, что глава государства делит детей по признакам какой-то политической ангажированности их родителей. Цель наша была показать, что это обычные дети, большинство из них даже не понимают, о чем идет речь: «пятая колонна», «шестая колонна», — возмущается Анна.

Во вчерашних торжествах об этом власти уже не упоминали, а хвастались новыми учебниками и программами, а также открытием аж двух школ. Но молчали о закрытии десятков.

За время правления Лукашенко с 1994-го года количество учреждений общего и среднего образования уменьшилось с 5000 до 3155-ти. Только в прошлом году закрылись 65 школ.

А на фоне дискуссии о времени начала занятий и пяти- или десятибалльной системе происходит падение общего уровня знаний.

Правитель заявил о необходимости развития профессионально-технического и среднего специального образования. Означает ли это дальнейший обвал уровня высшего образования? Главный университет страны, БГУ, в этом году в мировом рейтинге занимал 637-ю позицию.